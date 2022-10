Steelrising : Le DLC « Les Secrets de Cagliostro » trouve sa date de sortie

Date de sortie du DLC « Les Secrets de Cagliostro » de Steelrising

Au cours du mois de juin de cette année, nous apprenions queaurait le droit à un DLC. Une information notamment dévoilée dans le descriptif de l'édition Deluxe du soft (dit « Bastille Edition »). À ce moment-là, nous ne connaissions pas encore la date de sortie de ce contenu additionnel. Ce qui est désormais chose révolue.En effet, le studio de développement Spiders () et l'éditeur Nacon ont récemment partagé des détails au sujet du, prochainement disponible sur Steelrising. D'ailleurs, les joueurs et les joueuses n'auront pas beaucoup de temps à attendre puisqueAu sujet du contenu de celui-ci, nous avons également de plus amples informations. Le DLC « Les Secrets de Cagliostro » de Steelrising introduira de, soient :Remarquons, finalement, que pour accéder au contenu de ce DLC, les joueurs et les joueuses devront impérativement avoir progressé dans l'histoire principale, et notamment avoir terminé le niveau de la Bastille.Rappelons que Steelrising est disponible sur PS5, Xbox Series et PC (via Steam, GOG et l'Epic Games Store). Toutes nos impressions sur le jeu sont disponibles dans notre test . Si vous désirez vous procurer le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de belles réductions sur la version PC :