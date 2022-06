Preview de Steelrising : De danseuse à guerrière, la révolution d'une automate

Un Action-RPG Souls-like, made in France

La Révolution Française et sa version uchronique

Intrigant et prometteur

C'est en juillet de l'année 2020, soit il y a environ de deux ans, que les joueurs et les joueuses ont pu découvrir, pour la toute première fois, le nouveau projet vidéoludique du studio français Spiders, lors d'un Nacon Direct. Connus pour la licence GreedFall, les développeurs de chez Spiders sont sur le point de sortir,, leur prochain jeu catégorisé comme, avecSa date de sortie officielle étant fixée au. À quelques mois de son lancement, nous avons eu l'opportunité de poser les mains sur. Une session qui nous a permis, notamment, d'avoir un bel aperçu quant au scénario et au contexte dans lequel les événements de Steelrising se déroulent. Notons que ce build du jeu nous a donné la possibilité de parcourir deux zones et un affrontement particulier contre un boss.Steelrising nous transporte tout droit dans le siècle des Lumières, soit le XVIIIe. Plus précisément lors de la Révolution Française, juste après le Serment du Jeu de Paume et avant la Prise de la Bastille. Or, ne vous attendez pas à revivre de façon réaliste cet événement historique. En effet, le studio Spiders a décidé de plonger les joueurs et les joueuses dans une. La réécriture, tout à fait convaincante et intéressante, de ce moment important est la suivante : dans Steelrising, Louis XVI, grand amateur d'arts mécaniques, s'est fait construire une armée composée d'. Plongeant Paris dans la terreur et le chaos, Louis XVI n'hésite pas à l'utiliser pour réprimer la révolte et tuer tous ceux s'opposant à lui. Or, certaines personnes n'ont pas dit leur dernier mot.Dans ce contexte, lors de notre session sur la preview du titre, nous avons rapidement retrouvé, une automate créée par Eugène de Vaucanson. Elle est désormais chargée de protéger la reine Marie-Antoinette, envoyée au château de Saint-Cloud par le Roi. La Reine demande alors à, pour une raison que nous ne vous dévoilerons pas ici afin de ne pas vous spoiler. Par ailleurs, la protagoniste est à la recherche de Monsieur de Vaucanson et profitera de cette aventure pour chercher l'ingénieur. L'objectif ultime étant, bien entendu, de mettre fin au règne de terreur de Louis XVI et de changer le cours de l'histoire.Évidemment, le périple ne sera pas aussi simple que cela et de nombreux obstacles et ennemis tenteront de barrer la route d'Aegis, anciennement danseuse, mais devenue guerrière pour les besoins de la Reine et des Révolutionnaires.

Au tout début de notre session sur Steelrising, nous avons eu accès au système de personnalisation. Restreint, mais tout de même efficace, nous avons ainsi eu l'opportunité de choisir la couleur du revêtement d'Aegis, sa chevelure ou encore la forme de son visage. Puis, vient le choix décisif : sélectionner le rôle de l'automate, déterminant ainsi ses statistiques de base (Puissance, Agilité, Élémentaire, Ingénierie, Vigueur et Robustesse), ses équipements et ses aptitudes. Cette phase de preview proposait les spécialisations suivantes : Garde du Corps, Soldate, Danseuse et Alchimiste. De notre côté, nous avons opté pour la spécialisation Alchimiste, offrant comme arme principale deux baguettes de Cœur de verre, disposant d'un coup spécial « invocation de glace » s'utilisant avec des munitions spécifiques.



Comme dit précédemment, Aegis doit se rendre à Paris. Pour cela, l'automate va traverser plusieurs zones cloisonnées et linéaires, dont deux disponibles dans cette preview, soient le château de Saint-Cloud et ses alentours ou encore les Invalides. Tous les lieux sont, évidemment, peuplés de différents automates, à la solde du Roi. Ce qui mène à de nombreux affrontements, durant lesquels précision, concentration, lecture des patterns et patience sont les maîtres mots.





Effectivement, si Steelrising est catégorisé comme un Action-RPG, le titre de Spiders dispose d'un côté très Souls-like, qui transparaît notamment dans les combats (mais pas que). Tout d'abord, sachez qu'en mourant, vous perdrez vos points d'XP, dits « Anima Essence » en anglais ou « Mânes » en français. Ces éléments permettent aux joueurs d'augmenter les statistiques d'Aegis, à un Vestale (faisant office de checkpoint), et sont donc très importants tout au long de l'aventure. Ces checkpoints offrent également la possibilité d'améliorer les armes et les consommables (en échange de ressources), ou en acheter, mais aussi de déverrouiller des emplacements, sur notre automate, pour des aptitudes supplémentaires.



En ce qui concerne les combats, nous avons dû affronter des mobs divers mais aussi des boss coriaces. Les ennemis de base sont relativement simples à tuer, mais ils disposent tout de même d'un pattern à connaître, afin de les abattre rapidement et sans perdre de santé. D'ailleurs, certains d'entre eux n'hésiteront pas à vous surprendre, au détour d'une quelconque végétation ou de caisses de bois, par exemple.



De plus, nous avons dû nous battre contre, dont le « Bélier de Foudre instable » ou encore une Sentinelle, pour n'en citer que quelques-uns. Autant dire que ces combats sont plus difficiles. Les joueurs et les joueuses devront, comme dans un Souls, prendre le temps d', afin de les terrasser sans mourir. Il convient également de trouver les bonnes fenêtres afin de riposter et d'esquiver. Il en va de même pour, dits « Titans ». Au cours de notre session preview, nous avons pu en rencontrer un. Une fois encore, il faut prendre son temps afin de comprendre les mouvements de l'ennemi et afin de savoir comment y répondre, et à quel moment. C'est une question de rythme et de lecture de jeu. Il n'y a rien d'insurmontable, ici, sur Steelrising (en tout cas, pour le moment - rires -).Heureusement, nous pourrons compter sur une grande variété de consommables, dont des grenades et potions offrant de la résistance aux éléments, mais aussi plusieurs armes de corps-à-corps ou à distance. De notre côté, nous avons notamment pu débloquer le Fusil Charleville Égide 1789, possédant des dégâts de glace, et permettant d'immobiliser les ennemis. Évidemment, d'autres armes pourront être récupérées dans la version finale du soft et certains gadgets pourront faire une grande différence.

Dans tous les cas, nous avons trouvé que la dimension Action-RPG de Steelrising était assez intuitive et bien pensée. L'originalité du titre viendrait, selon nous, du mélange avec le côté Souls-like, qui rend le soft de Spiders réellement prenant sans pour autant être trop challengeant et insurmontable. Disposant d'une bonne dynamique et d'un bon rythme, en l'état, Steelrising est assez intrigant, du fait de son scénario intéressant sur le papier, et s'avère plutôt prometteur, grâce à ses mécaniques de gameplay.





Notons, finalement, que les développeurs ont ajouté une option rendant Steelrising plus accessible, car, au final, le titre ne disposera que d'un seul niveau de difficulté. En effet, à tout moment, les joueurs peuvent activer le mode Assistance et le paramétrer, afin de réduire les dégâts ou bien améliorer la régénération d'endurance selon certains degrés, entre autres. Par ailleurs, le mode Assistance de Steelrising permet de garder ses points d'XP, et ce même après une mort d'Aegis. Cet ajout est le bienvenu et conviendra très probablement à celles et ceux désirant traverser l'aventure sans pour autant éprouver trop de difficulté et ressentir une trop grande frustration.

En Bref

Cette preview den'a fait que confirmer nos attentes. Si nous comptons tout de même sur certaines améliorations dans la version finale du titre, notamment au niveau de la synchronisation labiale, les expressions faciales des personnages, bien que le doublage soit déjà bon, ou encore quant à l'aspect technique (framerate, notamment), le scénario et les mécaniques de jeu du soft ont réussi à nous convaincre, pour le moment.Nous avons déjà hâte de remettre les mains sur Steelrising, ou plutôt son build final, et d'en découvrir davantage quant à l'histoire d'Aegis et cette version uchronique de la Révolution Française.Rappelons, une dernière fois, que Steelrising se rendra disponible dès lesur PC, PS5 et Xbox Series. Notre preview a été menée sur PC, et nous avons expérimenté cette version de Steelrising, encore en cours de développement, avec une DualShock 4.