Steelrising : Le New Game+ arrive à la fin du mois

Gather around! The New Game Plus is coming to Steelrising!



Date? Details? Ask no more…

You can check everything you need to know here 🔽https://t.co/OgfHwNBzjT



Are you ready for it? pic.twitter.com/n1BoroItxp — Steelrising (@PlaySteelrising) September 21, 2022

PC Édition Standard → 26,49 € au lieu de 49,99 €, soit 47 % de réduction. Bastille Édition → 31,99 € au lieu de 59,99 €, soit 47 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

est disponible depuis le 8 septembre 2022 sur PS5, Xbox Series et PC. L'action-RPG, avec une approche très Souls-like, du studio Spiders et de Nacon a su faire une belle impression sur la presse spécialisée et sur les joueurs. D'ailleurs, ces derniers vont bientôt pouvoir profiter du New Game+.Plutôt attendu, le New Game+ doit arriver à la fin de ce mois-ci sur Steelrising. En effet, comme indiqué dans un récent post sur le compte officiel Twitter du soft ou encore sur la page Reddit dédiée , sur toutes les plateformes de jeu, et ce à travers un patch. De ce fait, vous vous en doutez probablement déjà, il faudra bien évidemment télécharger cette nouvelle mise à jour pour profiter dudit mode.Au sujet du New Game+ de Steelrising, les développeurs de chez Spiders ont écrit : « Pour tous ceux qui ont vu l'écran des crédits, soyez prêts pour une expérience de jeu plus difficile en New Game+, qui vous permettra de garder vos armes, votre niveau, votre équipement et vos statistiques, mais les ennemis posséderont eux aussi quelques améliorations ».Par ailleurs, ledit patch apportera quelques nouveautés au jeu, notamment une nouvelle arme, une nouvelle tenue, des variations d'ennemis et plusieurs correctifs. À l'heure actuelle, nous ne savons pas encore à quelle heure cette mise à jour se rendra disponible, le 29 septembre prochain, mais nous vous tiendrons informés.Toutes nos impressions sur Steelrising sont disponibles dans notre test . Si vous désirez vous le procurer, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de belles réductions sur la version PC du titre :