State of Decay 3 : Comment s'inscrire à la bêta fermée ?

Undead Labs s'apprête à lancer la phase de bêta pour State of Decay 3. Découvrez la marche à suivre pour rejoindre la liste d'attente, remplir le questionnaire de sélection et tenter d'obtenir votre accès anticipé sur PC et consoles.

Situé plusieurs années après l'apparition du virus, State of Decay 3 vous plonge au cœur d'une apocalypse zombie où l'humanité est au bord de l'extinction. Dans ce nouvel opus, vous gérez une communauté de survivants chargée de bâtir des colonies et de repousser de nouvelles menaces. Toutes vos décisions, du choix de votre habitat aux constructions en passant par le recrutement des membres, façonneront directement votre aventure. Avant la sortie officielle du jeu, dont aucune date n'a été donnée pour le moment, les développeurs proposent aux joueurs d'essayer une partie de ces systèmes via une phase de bêta.

Comment s'inscrire à la bêta fermée de State of Decay 3 ?

Les inscriptions pour participer à la bêta de State of Decay 3 sont ouvertes. Les places étant limitées, le fait de s'inscrire place votre profil sur une liste d'attente sans garantir une invitation automatique. Voici la procédure à suivre :

Rendez-vous sur le site officiel de State of Decay 3 .

. Cliquez sur l'option « S'inscrire au playtest » .

. Associez votre compte Discord lorsque le site vous le demande.

Vérifiez et validez votre adresse e-mail.

Une fois la validation effectuée, vous serez officiellement placé sur la liste d'attente.

Remplissez le court sondage transmis par l'équipe de développement. Les joueurs invités seront directement sélectionnés parmi ceux ayant répondu à ce questionnaire.

L'équipe d'Undead Labs apporte actuellement les derniers ajustements à la version bêta et communiquera les dates exactes très prochainement. Comme lors des tests en phase alpha, la bêta sera dans un premier temps réservée aux joueurs PC. Les développeurs ont toutefois confirmé que la phase d'essai sera ultérieurement étendue la Xbox Series et à la PS5.

S'agissant du premier playtest en version bêta pour le titre, d'autres sessions d'essai pourraient être organisées par la suite. Si vous n'êtes pas sélectionné pour cette première vague, vous aurez toujours une chance d'être sélectionné pour les suivantes. State of Decay 3 est toujours attendu pour 2027.