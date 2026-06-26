State of Decay 3 : Le multijoueur profite d'informations et se montre en vidéo

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 juin 2026 à 11h40
L'aspect multijoueur de State of Decay 3 a, récemment, profité de nouveaux détails, dévoilés dans une nouvelle vidéo.
State of Decay 3 : Le multijoueur profite d'informations et se montre en vidéo

Après avoir montré plus de 70 minutes de gameplay de State of Decay 3, le YouTubeur Brian Menard a publié une nouvelle vidéo concernant le titre d'Undead Labs. Cette fois-ci, Brian Menard dévoile de plus amples détails à propos du multijoueur de State of Decay 3, tout en partageant des images.

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State of Decay 3 montre son gameplay dans une vidéo de plus de 70 minutes

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Le multijoueur de State of Decay 3 se montre en vidéo

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En effet, il y a très peu de temps, Brian Menard a partagé sur sa chaîne YouTube une longue vidéo revenant sur la dimension multijoueur de State of Decay 3. C'est, ainsi, l'occasion d'apprendre que ce nouvel opus donne plus de liberté aux joueurs : il n'est plus nécessaire d'être à côté de ses coéquipiers et il est donc possible de s'éloigner les uns des autres. Brian Menard précise notamment que chaque joueur pourra entreprendre sa propre tâche, sans se soucier de la position de ses amis.

En plus de cela, State of Decay 3 proposera un véritable monde partagé en multijoueur, contrairement à son aîné, qui était assez limité sur ce point. De ce fait, même si un joueur appartenant à un groupe de 4 est déconnecté, les autres auront bien la possibilité de continuer la partie et progresser. Brian Menard explique, ainsi, que le multijoueur de State of Decay 3 n'est pas comparable à celui de State of Decay 2, en raison des nouveautés

La carte de State of Decay 3 sera grande

state-of-decay-3-zombies

Dans cette même vidéo, Brian Menard assure, tout en montrant des visuels, que la carte de State of Decay 3 est très grande. D'ailleurs, les développeurs avaient précisé que celle-ci fait « quatre fois » la taille de celle du précédent opus de la franchise, State of Decay 2. En outre, State of Decay 3 permettra aux joueurs et aux joueuses d'avoir 3 bases, pouvant chacune accueillir « 12 survivants » (pour un total de 36, donc). Les survivants recrutés pourront, d'ailleurs, être échangés entre les joueurs.

Miniature vidéo

Pour conclure, rappelons que State of Decay 3 doit débarquer au cours de l'année 2027 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Aucune date de sortie précise n'a été communiquée, à l'heure actuelle.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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