State of Decay très populaire sur Xbox grâce au Game Pass

Alors que la bêta de State of Decay 3 se prépare, la franchise peut compter sur une importante base de joueurs régulière sur les consoles Xbox et ce malgré les récents événements impliquant Undead Labs.

Le plan de restructuration d'Xbox a contraint certains studios à mettre fin à leur partenariat avec la firme à la croix verte. En septembre 2026, Undead Labs (créateurs de la saga State of Decay) officialisait cette séparation et prenait son indépendance. Mais très vite, beaucoup se sont demandés ce qu'il arriverait pour State of Decay 3 et pour la perception des titres précédents par la communauté.

Des milliers de nouveaux joueurs abonnés au Game Pass découvrent la franchise chaque jour

Dans un premier temps, les fidèles de la franchise peuvent être rassurés : State of Decay 3 n'est pas abandonné. La phase de bêta est toujours en préparation et le titre sera disponible sur Xbox Series à son lancement. Il fait d'ailleurs partie des jeux qui seront proposés Day One sur le Xbox Game Pass pour les abonnés concernés. D'ailleurs, ceux-ci sont particulièrement nombreux et représentent une part non négligeable des joueurs de State of Decay.

C'est ce qu'a récemment confié Philip Holt, le directeur du studio, dans une récente interview donnée au magazine The Game Business. Il révèle notamment que l'ajout des deux jeux au catalogue du Xbox Game Pass a permis d'atteindre la barre des 25 millions de joueurs.

Encore aujourd'hui, nous voyons arriver plusieurs milliers de nouveaux joueurs chaque jour. L'atout de State of Decay, c'est sa capacité à fidéliser les joueurs. D'après mes dernières observations, environ la moitié de nos utilisateurs actifs mensuels jouent au titre depuis près de deux ans, et un quart depuis plus de cinq ans.

Undead Labs confiant pour le lancement de State of Decay 3

Philip Holt ajoute que « ceux que nous parvenons à séduire restent avec nous sur le long terme. Ils deviennent alors des fans de la franchise, s'intéressent aux autres titres et attendent avec impatience State of Decay 3 ». Toujours en développement, le studio est confiant pour sa phase de test.

Le directeur d'Undead Labs conclut en précisant qu'il se réjouit à l'idée de voir ce nouvel opus approfondir les concepts d'exploration en monde ouvert, de coopération et de survie face à l'adversité.

State of Decay 3 n'a pas encore de date de sortie, mais il devrait être lancé courant 2027 sur PC et consoles Xbox Series.