Ninja Theory (Senua) et plusieurs autres studios bientôt fermés par Xbox ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 16 juin 2026 à 12h35
Alors que le Xbox Game Showcase a été diffusé il y a quelques jours à peine, les joueurs ont été choqués d'apprendre que le géant à la croix verte souhaitait fermer plusieurs studios. Parmi les noms évoqués figurent les créateurs de Senua.
Ninja Theory (Senua) et plusieurs autres studios bientôt fermés par Xbox ?

Lors d'une conférence, Asha Sharma (nouvelle directrice de Xbox) évoquait les différentes pistes envisagées pour relancer la firme à la croix verte. Si elle mentionnait le retour des exclusivités et la baisse du tarif du Xbox Game Pass, un détail aurait été caché : la fermeture de plusieurs studios. 

En croisant des informations collectées par VGC et Bloomberg, le journaliste Jason Schreier a évoqué la possible fermeture de plusieurs studios appartenant à Xbox. Si des négociations seraient en cours pour éviter un tel scénario, des noms font aujourd'hui la une de l'actualité. 

Ninja Theory proche de la fermeture, malgré la révélation de Senua ?

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Le premier et le plus choquant de ces noms est sans conteste celui de Ninja Theory. Présent lors de la conférence de début juin, le studio en avait profité pour officialiser Senua, un jeu d'action-aventure se déroulant dans le même univers que les jeux Hellblade. Annoncer la fermeture de Ninja Theory quelques jours seulement après cette révélation semble donc improbable, surtout si Xbox ne croyait pas dans un tel projet. 

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Toutefois, cela n'est pas sans rappeler la récente annulation de Project: Mara. Il est facile de voir un lien entre les deux annonces même si cela n'a pas été confirmé. Á l'heure actuelle, l'avenir du jeu Senua est donc incertain. Mais Ninja Theory rechercherait activement un acheteur afin de prendre son indépendance et assurer la continuité du projet.

Une possible quatrième année avec des fermetures et des suppressions de postes pour Xbox

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Cependant, le studio n'est pas le seul dans la tourmente. Jason Schreier a notamment mentionné Double Fine qui a imaginé la série des Psychonauts et Compulsion Games, créateur de South of Midnight. Si ces fermetures se concrétisent, elles marqueront une quatrième année ponctuée de suppressions de postes pour Xbox. Le scénario se répète et cela risque d'inquiéter la communauté quant à l'avenir de la firme. Affaire à suivre donc...

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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