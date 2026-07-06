Quel avenir pour State of Decay 3 après la séparation entre Undead Labs et XBOX ?

L'industrie du jeu vidéo tremble à nouveau avec des vagues de licenciements massives chez Xbox. Conséquence directe, le studio Undead Labs passe entre de nouvelles mains, après son rachat. Si le développement de State of Decay 3 est maintenu, sa présence sur le Xbox Game Pass n'est désormais plus garantie.

L'industrie vidéoludique traverse une période particulièrement sombre et XBOX en est l'un des acteurs majeurs, enchainant les restructurations. Dans la journée, il a été annoncé que 3200 personnes allaient perdre leur travail, dont 1600 avec effet immédiat. Des changements au sein des studios sont également annoncés, touchant directement Undead Labs, qui a trouvé un nouvel acquéreur, dont le nom n'a pas encore été communiqué. Cette annonce peut soulever certaines questions sur l'avenir de State of Decay 3.

Un développement maintenu malgré la tempête

Face à cette restructuration brutale, les joueurs auraient légitimement pu craindre une annulation pure et simple du projet. Heureusement, il n'en est rien. Dans le cadre du nouvel accord encadrant le départ du studio de l'écosystème XBOX, le financement de State of Decay 3 sera assuré jusqu'à la sortie définitive du jeu. Cela constitue une excellente nouvelle pour les amateurs de survie en milieu hostile, dont la sortie est attendue pour l'année prochaine, à moins que ce changement ne provoque un nouveau retard.

Cependant, si le jeu finira bien par voir le jour, des questions cruciales subsistent quant aux modalités de son lancement et aux plateformes qui l'accueilleront.

Le Xbox Game Pass n'est plus une certitude

Lors de son annonce officielle, il avait été fièrement clamé que State of Decay 3 intégrerait le catalogue du Xbox Game Pass dès le premier jour de sa commercialisation. Or, avec le départ du studio du giron de XBOX, cette promesse initiale n'est absolument plus une certitude. Le journaliste Stephen Totilo, du média Game File, a apporté des précisions importantes dans son rapport consacré aux licenciements chez XBOX.

L'accord pour Undead Labs prévoit la poursuite du financement et la sortie éventuelle de State of Decay 3, mais n'obligera pas le jeu à respecter les conditions de contrôle de XBOX.

Cette déclaration inclut spécifiquement la disponibilité du titre sur le service par abonnement de Microsoft. Pour l'heure, aucune information officielle n'a filtré quant à la volonté des nouveaux propriétaires ou de Undead Labs de maintenir le jeu sur le Game Pass.

Une décision définitive à ce sujet sera très probablement annoncée plus tard cette année, une fois que la situation se sera stabilisée et que les conséquences de ces changements majeurs auront été pleinement absorbées par les équipes de développement. Mais compte tenu de son attente, il est peu probable que le nouveau propriétaire le laisse dans le Game Pass et voit une partie de ses ventes ne pas se réaliser.

Quoi qu'il en soit, les joueurs devront s'armer de patience avant de savoir s'ils devront acheter le jeu au prix fort pour affronter les hordes de zombies, et surtout, quand ils pourront le faire.