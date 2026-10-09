State of Decay 3 : Son développement est presque terminé, affirme Undead Labs

Undead Leabs a, récemment, rassuré la communauté concernant State of Decay 3 dont le développement est presque achevé.

Depuis plusieurs semaines maintenant, le studio de développement Undead Labs et State of Decay 3 font régulièrement la une de l'actualité vidéoludique, notamment en raison des changements liés à la restructuration de XBOX. Désormais indépendant, Undead Labs a affirmé que le développement de State of Decay 3 est sur le point de se finir.

Un développement presque achevé pour State of Decay 3

C'est au micro de The Game Business que Philip Holt, le président d'Undead Labs, a partagé des mots très rassurants concernant State of Decay 3. Ce dernier a notamment expliqué que le développement de State of Decay 3 est sur le point d'être terminé :

Nous sommes sur le point de terminer ce jeu. Et il est très riche. Je pense que ceux qui nous ont vus à la gamescom peuvent en témoigner. Je pense que nos joueurs de la version alpha peuvent en témoigner également. Et évidemment, avec le départ d'un nombre important de personnes, nous devons procéder à quelques changements. Mais je ne pense pas que nous réduisions considérablement l'envergure du projet.

D'ailleurs, Philip Holt a précisé, au cours de cet échange, que le développement de ce troisième opus State of Decay n'a véritablement commencé qu'en 2022-2023, bien que le titre ait été annoncé par XBOX en 2020 : « Nous avions une toute petite équipe. Nous travaillons sur ce jeu avec une petite équipe depuis environ 2020. Mais le développement n'a vraiment pris son envol qu'en 2022 ou 2023 ».

"We've had a small team on State of Decay 3 since maybe 2020. But development didn't really pick up until 2022 or 2023.” https://t.co/4573iYXne2 — The Game Business (@thegamebusiness) October 7, 2026

Une bêta fermée en approche pour State of Decay 3

Les récents propos de Philip Holt concernant le développement avancé de State of Decay 3 sont, d'ailleurs, appuyés par le fait qu'une bêta fermée est prévue. Si la bêta fermée est seulement proposée pour les joueurs et les joueuses sur PC à l'heure actuelle, des phases d'essai sur Xbox Series et PS5 verront très certainement le jour ultérieurement. D'ailleurs, nous vous en parlons davantage dans un article dédié.

Rappelons, en guise de conclusion, que State of Decay 3 doit débarquer sur diverses plateformes, c'est-à-dire PS5, Xbox Series et PC, mais nous ne possédons pas encore de date de sortie précise.