State of Decay 3 : Le développement continue, alors qu'Undead Labs est devenu indépendant

Désormais complètement séparé de XBOX, Undead Labs continue son travail sur State of Decay 3, en tant que studio indépendant.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que XBOX a entamé sa restructuration en interne il y a de cela quelques mois et que l'avenir d'Undead Labs dépendait d'un potentiel racheteur. Il y a très peu de temps, à la suite de la nouvelle vague de licenciements du côté de XBOX, Undead Labs a pris la parole pour rassurer la communauté au sujet du développement de State of Decay 3.

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State of Decay 3 continue son développement

C'est dans une récente publication sur le site officiel de la franchise qu'Undead Labs a partagé une nouvelle très rassurante à la communauté : le développement de State of Decay 3 « bat son plein ». Le studio de développement écrit notamment :

Le développement de State of Decay 3 bat son plein chez Undead Labs. Le jeu est actuellement en phase alpha, et l'équipe poursuit ses efforts en vue d'atteindre l'objectif annoncé précédemment : lancer une bêta fermée avant la fin de l'année. La sortie de State of Decay 3 est toujours prévue pour 2027 sur Xbox, Game Pass, PC et PlayStation.

Ainsi, State of Decay 3, qui se rendra tout de même disponible dans le Game Pass, est toujours en bonne voie. D'ailleurs, c'est désormais en tant que studio de développement indépendant qu'Undead Labs continue son travail sur le jeu.

Undead Labs se sépare de XBOX et devient indépendant

Dans cette même publication, Undead Labs annonce que la séparation avec XBOX est désormais finalisée, devenant ainsi un « studio de développement de jeux vidéo indépendant, détenu par ses salariés ». D'ailleurs, Undead Labs, et plus précisément son directeur, Philip Holt, explique que cette indépendance permet un rapprochement avec la communauté :

L'indépendance nous rapproche de notre communauté et nous permet de nous concentrer sur l'essentiel : créer les meilleurs jeux possibles et mériter le soutien indéfectible de ceux qui choisissent de passer leur temps avec nous. State of Decay existe parce que des millions de joueurs ont fait ce choix au fil des ans, et nous nous engageons à être à la hauteur de leur confiance.

En outre, Undead Labs a partagé quelques mots de remerciements pour XBOX : « Nous sommes extrêmement reconnaissants pour toutes ces années passées au sein de XBOX et pour tout ce que cette collaboration a permis de réaliser. Microsoft a fait partie de l'aventure State of Decay depuis le tout début, et nous sommes fiers de tout ce que nous avons accompli ensemble ».