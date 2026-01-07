StarRupture dévoile sa feuille de route pour l'accès anticipé, avec pas mal de contenu

Disponible depuis ce 6 janvier, StarRupture a dévoilé sa feuille de route de l'accès anticipé, pour savoir à quoi les joueurs peuvent s'attendre. Ces derniers seront servis.
StarRupture est le nouveau jeu du studio polonais Creepy Jar
, à qui nous devons déjà l'excellent Green Hell, un jeu de survie très convaincant. Ici, il n'est pas question d'explorer la jungle amazonienne et combattre son passé, mais plutôt d'explorer une planète extraterrestre et récolter des ressources pour les envoyer à des entreprises dans le but de débloquer de nouvelles constructions pour vos usines et votre survie
. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre preview de StarRupture
.
Une feuille de route ambitieuse
Étant donné qu'il arrive en accès anticipé, de nombreux ajouts sont prévus tout au long de cette année 2026. Si les développeurs travaillent déjà d'arrache-pied sur l'optimisation, diverses améliorations et l'amélioration du combat, du contenu pur est au programme pour ces 12 prochains mois
. En bref, voici une partie de ce qui va être déployé pour rendre l'expérience plus profonde et immersive :
La carte sera aussi augmentée en cours de route avec l'ajout de nouvelles zones et points d'intérêts
- Une faune sauvage
- Mode personnalisé
- Codex
- Nouvelle façon de voyager
- Support manette
- Nouvelles mécaniques de combat et exploration
, alors que des corporations et récompenses, des armes inédites et de nouvelles ressources pour rendre le farm plus intéressant et moins fastidieux au bout de quelques dizaines d'heures seront de la partie. Évidemment, les férus de constructions seront ravis de découvrir que de nouvelles possibilités leur seront proposées au fil du temps. L'histoire devrait aussi prendre une place plus importante.
Et pour la suite ?
L'accès anticipé de StarRupture est pour le moment prévu pour durer environ un an
, mais les choses peuvent évoluer en fonction de comment la communauté réagit. Quoi qu'il en soit, lorsque la 1.0 sera sortie, cela ne devrait pas signifier la fin du voyage. Creepy Jar a d'ores et déjà annoncé que plusieurs choses seraient ajoutées, comme des succès Steam, des éléments liés à l'histoire, de nouveaux biomes, un élément météorologique lié au froid et du contenu end game
.
Voilà donc à quoi s'attendre, a minima, avec StarRupture
ces prochains mois. Le titre est disponible sur Steam en accès anticipé, pour la somme de 19,99 € hors promotion. Si vous débutez votre aventure, vous retrouverez deux guides essentiels pour débuter, comme comment trouver de la nourriture
et comment boire
.
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