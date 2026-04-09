StarRupture lance sa première mise à jour majeure, remplie de nouveautés



le 09 avril 2026 à 18h39 Publié par Corentin Rimbert le 09 avril 2026 à 18h39

Le studio polonais Creepy Jar vient de déployer la toute première mise à jour majeure pour son jeu de survie industrielle StarRupture. Au programme, de nouvelles zones à explorer, une faune inédite et des mécaniques de transport très attendues par la communauté.