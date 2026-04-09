StarRupture lance sa première mise à jour majeure, remplie de nouveautés

Le studio polonais Creepy Jar vient de déployer la toute première mise à jour majeure pour son jeu de survie industrielle StarRupture. Au programme, de nouvelles zones à explorer, une faune inédite et des mécaniques de transport très attendues par la communauté.
Le monde hostile d'Arcadia-7 s'agrandit considérablemen
t. Creepy Jar, le studio polonais bien connu pour ses succès retentissants dans le domaine de la survie, vient de franchir une étape cruciale pour StarRupture
, moins de trois mois après sa sortie en accès anticipé sur Steam. La première grande mise à jour est désormais disponible après une courte période de test, apportant avec elle une quantité impressionnante de nouveautés qui devraient ravir les forçats de l'espace. Cette mise à jour fondatrice marque le véritable coup d'envoi de la feuille de route du jeu
.
Une carte étendue et de nouvelles ressources à exploiter
L'un des ajouts majeurs de ce patch réside dans l'agrandissement significatif de la carte du jeu
. Les joueurs peuvent désormais débloquer de nouvelles zones inexplorées regorgeant de points d'intérêt inédits. Pour accompagner cette exploration périlleuse, deux nouvelles ressources fondamentales font leur apparition, à savoir le Powerium et la Goethite
. Ces matériaux seront absolument indispensables pour progresser et répondre aux exigences toujours plus démesurées des corporations qui vous exploitent sans la moindre pitié.
Pour faciliter les déplacements dans ces environnements particulièrement hostiles, les développeurs ont intégré une fonctionnalité très réclamée par la communauté, les tyroliennes. Ce nouveau moyen de transport aérien promet de dynamiser l'exploration et d'optimiser drastiquement les chaînes logistiques entre vos différentes installations industrielles.
Une industrialisation poussée à son paroxysme
Le cœur de l'expérience reste la construction et l'optimisation d'usines tentaculaires
. Cette mise à jour introduit une toute nouvelle station de développement ainsi qu'une pléthore de bâtiments de niveau supérieur. Les ingénieurs en herbe pourront ainsi améliorer leurs installations avec des versions perfectionnées de leurs équipements de base, allant du simple compacteur au gigantesque lanceur de fret orbital
.
De toutes nouvelles structures spécialisées font également leur arrivée, telles que l'extracteur de pétrole, le foret laser de haute précision ou encore la forge pyrotechnique. Au total, ce sont plus de quarante nouveaux objets et recettes complexes qui viennent enrichir les chaînes de production
, offrant des niveaux de corporation étendus et des récompenses toujours plus attractives pour les survivants les plus méritants.
Une faune inédite et des corrections très attendues
Arcadia-7 n'est pas qu'un simple caillou inerte voué à l'industrialisation. La faune locale s'enrichit avec l'apparition de nouvelles créatures aux noms évocateurs, le Vulpir, le Coralion et le Skylisk
. Enfin, Creepy Jar prouve qu'il reste à l'écoute de sa communauté. Le studio a intégré une multitude de correctifs et d'améliorations basés sur les retours des joueurs recueillis sur les forums officiels et les réseaux sociaux.
Il ne vous reste plus qu'à enfiler votre combinaison et à retourner au travail, car la terrible étoile Ruptura n'attendra pas que votre usine soit parfaitement optimisée pour déchaîner sa colère
.StarRupture
est disponible en accès anticipé sur Steam. Vous pouvez retrouver nos guides, comme augmenter la taille de l'inventaire
ou encore tout savoir sur l'obtention des plans du Rotor et des Tubes
.
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