StarRupture va lancer sa première mise à jour, déjà disponible en test, voici le contenu

Le studio Creepy Jar vient de dévoiler la première mise à jour majeure de StarRupture. Si son lancement officiel est prévu prochainement, les joueurs les plus impatients peuvent d'ores et déjà tester les nombreuses nouveautés grâce à la branche de test publique sur Steam.
Après un lancement en accès anticipé qui a su capter l'attention des amateurs de survie et d'exploration spatiale, le studio Creepy Jar ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Les développeurs viennent en effet d'annoncer l'arrivée imminente de la toute première mise à jour de contenu majeure pour StarRupture
. Cette dernière promet de transformer l'expérience de jeu en profondeur avec l'ajout de nouvelles mécaniques, de zones inédites et d'une faune qui viendra animer cet univers de science-fiction. Bien que la date de sortie définitive ne soit pas encore fixée, il est d'ores et déjà possible de s'y essayer via la branche de test publique sur PC
.
Une carte agrandie et des moyens de transport inédits
L'exploration est au cœur de l'expérience proposée par le titre, et cette mise à jour vient considérablement enrichir cet aspect. Les joueurs pourront découvrir une carte dont la taille a été revue à la hausse
, offrant ainsi de nouvelles zones à débloquer et des points d'intérêt inédits à fouiller. Pour faciliter les déplacements à travers ces vastes étendues, les développeurs ont intégré une fonctionnalité très attendue, les tyroliennes
. Ce nouveau moyen de transport permettra de relier rapidement différentes zones de votre base ou d'atteindre des lieux inaccessibles jusqu'alors, rendant l'exploration beaucoup plus fluide et agréable
.
L'industrie passe à la vitesse supérieure
L'aspect gestion et automatisation n'est pas en reste. L'arrivée de nouvelles ressources telles que le Powerium et la Goethite va pousser les ingénieurs en herbe à revoir leurs chaînes de production. Pour traiter ces matériaux, le jeu introduit une station de développement ainsi qu'une panoplie de bâtiments de niveau supérieur. Les joueurs pourront ainsi construire les versions améliorées de l'excavateur de minerai, du fabricateur ou encore de la fournaise.
De plus, des installations totalement inédites font leur apparition dans StarRupture
. Il sera désormais possible de déployer un extracteur de pétrole, une foreuse laser, une raffinerie ou encore un générateur chimique pour alimenter le tout en énergie. Au total, ce sont plus de quarante nouveaux objets et recettes qui viennent s'ajouter aux chaînes de production pour satisfaire les exigences grandissantes des corporations
.
Jusqu'à présent assez vide de toute vie animale, l'environnement va devenir beaucoup plus vivant
. Cette première mise à jour introduit un système de faune avec l'apparition de plusieurs espèces adorables, à savoir le Vulpir, le Coralion et le Skylisk. Cette nouveauté devrait apporter un peu de chaleur et de dynamisme aux paysages extraterrestres, tout en ouvrant potentiellement la voie à de nouvelles interactions dans le futur
.
Comment accéder à la branche de test publique ?
Les joueurs impatients n'ont pas besoin d'attendre le déploiement officiel pour profiter de ces ajouts. Creepy Jar a mis en place une branche de test publique directement accessible depuis la plateforme Steam. Toutefois, le studio tient à prévenir la communauté concernant la nature de cette version d'essai. Divers problèmes pourraient survenir tandis que la progression réalisée sur cette branche ne sera pas conservée lors du lancement officiel de la mise à jour.
Il est possible d'y accéder en faisant un clic droit sur le jeu via Steam, allez dans « propriétés
» puis dans le menu « Versions bêtas du jeu
». Vous aurez alors accès en avance à cette mise à jour, et faire si besoin vos retours aux développeurs via un formulaire dédié
ou le Discord officiel. StarRupture
est disponible en accès anticipé sur Steam. Vous pouvez retrouver nos guides, comme augmenter la taille de l'inventaire
ou encore tout savoir sur l'obtention des plans du Rotor et des Tubes
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