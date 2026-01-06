StarRupture : Où trouver de la nourriture pour ne pas mourir de faim ?

Manger et boire sont deux choses essentielles dans StarRupture. Retour sur où trouver de la nourriture et comment faire pour ne plus avoir faim.
Disponible en accès anticipé depuis ce 6 janvier, StarRupture
est un savant mélange entre jeu de survie et jeu de gestion, où l'optimisation est importante pour gagner du temps. La partie survie, elle, est moins poussée, mais ne doit pas être négligée. Durant vos aventures, vous devrez notamment vous nourrir et vous abreuver, au risque de voir votre personnage perdre des points de vie. Or, la planète Arcadia-7, sur laquelle vous êtes, ne propose pas forcément l'eau et la nourriture telle que nous la connaissons. Voici donc comment faire pour manger facilement dans StarRupture
.
Comment boire de l'eau dans StarRupture ?
Il y a de grandes chances pour que vous n'ayez pas forcément vu que votre personnage a des besoins en eau et nourriture en début de partie. Cependant, si vous ne mangez pas et ne buvez pas, votre personnage vous le fera savoir, en expliquant qu'il a soif ou faim. Il faudra donc très vite trouver une source de nourriture
, pour la situation qui nous intéresse ici.Sachez tout de suite que nous ne trouvons pas d'animaux à chasser, ou moult fruits à récolter
. Bien qu'il existe des créatures, celles-ci sont hostiles et ne laisseront rien derrière elles une fois battues. Pour manger dans StarRupture il suffit d'explorer le monde et de chercher un aliment qui se nomme Polyfruit. Il s'agit d'un fruit semblable à une carotte, poussant vers le haut, comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessous.
Une fois récoltés, ceux-ci iront directement dans votre inventaire, et vous pourrez les consommer en faisant un clic droit dessus et valider en cliquant sur « Utiliser ». Chaque Pokyfruit consommé permet de remplir votre jauge de faim de 11
.
Notez enfin qu'il existe aussi l'Épineron, une plante qui permet de récupérer des calories pour la faim, et de l'hydratation.
Il est donc conseillé de faire souvent le tour du monde de StarRupture, pour récupérer ces plantes et ne jamais être à court de nourriture
, ce qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur la suite de votre aventure. Fort heureusement, les développeurs n'ont pas été trop sévères, et la jauge de faim ne baisse pas trop rapidement. Cela va de même pour l'hydratation. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre guide sur comment boire facilement dans StarRupture
.
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