StarRupture : Où trouver de l'eau pour ne plus avoir soif ?

Se nourrir et boire sont deux choses essentielles dans StarRupture. Retour sur où trouver de l'eau et comment faire pour ne plus avoir soif.
Disponible en accès anticipé depuis ce 6 janvier, StarRupture
est un savant mélange entre jeu de survie et jeu de gestion, où l'optimisation est importante pour gagner du temps. La partie survie, elle, est moins poussée, mais ne doit pas être négligée. Durant vos aventures, vous devrez notamment vous nourrir et vous abreuver, au risque de voir votre personnage perdre des points de vie. Or, la planète Arcadia-7, sur laquelle vous êtes, ne propose pas forcément l'eau et la nourriture telle que nous la connaissons. Voici donc comment faire pour boire facilement dans StarRupture
.
Comment boire de l'eau dans StarRupture ?
Il y a de grandes chances pour que vous n'ayez pas forcément vu que votre personnage a des besoins en eau et nourriture en début de partie. Cependant, si vous ne mangez pas et ne buvez pas, votre personnage vous le fera savoir, en expliquant qu'il a soif ou faim. Il faudra donc très vite trouver une source d'eau
, pour la situation qui nous intéresse ici.Sachez tout de suite que nous ne trouvons pas d'eau telle quelle
. Bien qu'il existe de nombreuses étendues d'eau, vous ne pourrez pas boire directement dedans. Il faudra néanmoins les chercher et scruter attentivement les plantes qui s'y trouvent, étant donné qu'il est possible de boire via les hydrobulbes
. Il s'agit de fleurs qui possèdent des boules bleutées à récolter.
Celles-ci iront directement dans votre inventaire, et vous pourrez les consommer en faisant un clic droit dessus et valider en cliquant sur « Utiliser ». Chaque hydrobulbe consommée permet de remplir votre jauge d'hydratation de 15
.
Notez enfin qu'il existe aussi l'Épineron, une plante qui permet de récupérer des calories pour la faim, et de l'hydratation.
Il est donc conseillé de faire souvent le tour des lacs dans StarRupture, pour récupérer ces plantes et ne jamais être à court d'eau
, ce qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur la suite de votre aventure. Fort heureusement, les développeurs n'ont pas été trop sévères, et l'hydratation ne baisse pas trop rapidement. Cela va de même pour la nourriture. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre guide sur comment se nourrir facilement dans StarRupture
.
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