StarRupture : Où trouver les plans du Rotor et des Tubes ?

Nous vous indiquons où trouver les schémas pour pouvoir crafter des Rotors et des Tubes dans StarRupture, deux éléments essentiels à la progression.

Où trouver les plans du Rotor et des Tubes ?

Vous retrouverez les deux schémas dans la zone entourée en bleu, en haut à gauche.













Coûts de déverrouillage et fabrication

Recette du Rotor : Le plan + 400 Tiges en titane + 300 Fils de tungstène + 400 Points de données.

Le plan + 400 Tiges en titane + 300 Fils de tungstène + 400 Points de données. Recette du Tube : Le plan + 600 Plaques de titane + 300 Tiges en titane + 400 Points de données.

Dans StarRupture, votre survie ne dépend pas uniquement de votre capacité à respirer sur une planète hostile, mais surtout de votre aptitude à satisfaire les exigences industrielles des corporations galactiques. Pour automatiser votre production et grimper dans l'arbre technologique,. Si certains peuvent être éparpillés sur la carte de manière aléatoire,. Voici l'itinéraire complet pour sécuriser ces deux technologies indispensables.Le point de départ de cette expédition se situe au Nord-Ouest de votre zone d'atterrissage initiale (et probablement de votre base principale). Votre objectif visuel est assez clair :. Ne partez pas en simple reconnaissance touristique. Le secteur est lourdement gardé et le taux d'apparition d'ennemis y est élevé. Préparez un stock de munitions conséquent avant de vous approcher des structures, sous peine de devoir battre en retraite prématurément. Au moins 200 balles, pour ne pas tomber à cours.Une fois dans la zone, vous verrez plusieurs bâtiments. S'il est intéressant de tout fouiller, celui qui nous intéresse se situe sur le flanc gauche, directement accolé à des formations rocheuses. L'accès direct est impossible étant donné que la porte du rez-de-chaussée est barricadée de l'intérieur.. Ils vous mèneront au niveau supérieur où une brèche dans la toiture vous permettra de vous laisser tomber à l'intérieur.Une fois dedans, fouillez les coffres.. Notez que ces deux objets ne prendront aucun emplacement dans votre inventaire, et qu'ils sont partagés entre les joueurs. Si vous jouez en groupe, tout le monde ne doit pas le trouver, le premier qui l'obtient valide la quête pour tous.Avoir les schémas en poche n'est que la première étape. De retour à votre base, vous devrez valider ces technologies via votre station de recherche. L'investissement en matières premières est conséquent et demandera une chaîne de production solide et un peu de patience. Voici les ressources exactes à réunir pour compléter l'apprentissage :Deux schémas qui vous seront très utiles pour la suite, étant donné qu'ils vous permettront de débloquer des éléments qui vous feront avancer plus vite lors des envois aux sociétés.