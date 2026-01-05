Preview StarRupture : Une première impression très positive, entre optimisation et survie

Conclusion

Après plusieurs heures passées sur StarRupture, le sentiment dominant reste clairement positif. Le jeu pose des bases solides, aussi bien sur le plan technique que sur celui du gameplay, avec une optimisation déjà étonnamment stable pour une expérience encore en évolution.



Pour autant, tout n’est pas encore parfaitement en place. Certains systèmes méritent d’être approfondis, notamment pour éviter une éventuelle répétitivité sur le long terme, tandis que le sound design fait pour le moment défaut. Malgré ces réserves, StarRupture affiche déjà une identité forte et un potentiel évident. Si le suivi est à la hauteur des ambitions affichées, le jeu pourrait bien s’imposer comme une référence durable du genre.