StarRupture : Comment obtenir des armes ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 janvier 2026 à 15h15
Il est obligatoire d'avoir une arme dans StarRupture pour affronter les différents dangers. C'est pourquoi nous vous expliquons comment en avoir une rapidement en début d'aventure.
StarRupture : Comment obtenir des armes ?
Compte tenu du fait que StarRupture est un jeu de survie et que vous croiserez de nombreuses créatures lors de votre aventure, en explorant ou simplement lors de vagues en améliorant l'optimisation de vos usines, il faudra avoir de quoi se défendre. Une arme est donc idéale, c'est pourquoi mieux vaut avoir rapidement le pistolet, qui peut se débloquer au bout d'une toute petite poignée d'heures.

Comment débloquer sa première arme dans StarRupture ?

Naturellement, il existe plusieurs types d'armes dans StarRupture, et vous n'obtiendrez pas la plus puissante tout de suite. Mais vous allez très vite pouvoir récupérer un pistolet, le UPP-7 REAPER, qui permet largement de se défendre face aux créatures, à condition qu'elles ne soient pas trop nombreuses. Quoi qu'il en soit, ce pistolet de départ s'obtient via les sociétés, en atteignant un certain niveau.

Pour être plus précis, voici les étapes à suivre :
  • Atteindre le niveau 2 de la société Griffits Blue Corporation
  • Récupérer l'arme via le Terminal de sociétés
armes1
Celle-ci ne devra pas être craftée, et sera automatiquement ajoutée à votre inventaire. Vous pourrez ensuite crafter des balles en utilisant des matériaux de base, via l'imprimante d'objet de base. Nous vous conseillons d'en avoir toujours une bonne centaine dès que vous vous éloignez de votre camp, puisqu'elles peuvent partir très vite.

munition

Débloquer d'autres armes dans StarRupture

Outre le UPP-7 REAPER, vous pourrez débloquer d'autres armes dans StarRupture :
  • MAR-9 PHANTOM (Fusil d'assaut)
  • SLAMS-12 (Fusil à pompe)
  • M175 GRIM (Mitrailleuse)
Toutes ces armes s'obtiendront par le biais du Poste d'amélioration d'équipement, laquelle s'obtient avec le niveau 4 de la société Griffits Blue Corporation. Il vous faudra une ressource spéciale, des Créances de guerre, qui se débloquent au niveau 5 de la même société. En d'autres termes, vous allez devoir vous concentrer sur cette corporation pour être plus efficace au combat.

arme-starrupture
Notez que par la suite vous serez en mesure d'améliorer vos armes, toujours par le biais du Poste d'amélioration d'équipement. Là aussi il vous faudra des Créances de guerre.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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