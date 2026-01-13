StarRupture : Comment obtenir des armes ?

Il est obligatoire d'avoir une arme dans StarRupture pour affronter les différents dangers. C'est pourquoi nous vous expliquons comment en avoir une rapidement en début d'aventure.

Comment débloquer sa première arme dans StarRupture ?

Atteindre le niveau 2 de la société Griffits Blue Corporation

Récupérer l'arme via le Terminal de sociétés

Débloquer d'autres armes dans StarRupture

MAR-9 PHANTOM (Fusil d'assaut)

(Fusil d'assaut) SLAMS-12 (Fusil à pompe)

(Fusil à pompe) M175 GRIM (Mitrailleuse)

Compte tenu du fait queest un jeu de survie et que vous croiserez de nombreuses créatures lors de votre aventure, en explorant ou simplement lors de vagues en améliorant l'optimisation de vos usines, il faudra avoir de quoi se défendre., c'est pourquoi mieux vaut avoir rapidement le pistolet, qui peut se débloquer au bout d'une toute petite poignée d'heures.Naturellement,, et vous n'obtiendrez pas la plus puissante tout de suite. Mais vous allez très vite pouvoir récupérer un pistolet,, qui permet largement de se défendre face aux créatures, à condition qu'elles ne soient pas trop nombreuses. Quoi qu'il en soit, ce pistolet de départ s'obtient via les sociétés, en atteignant un certain niveau.Pour être plus précis, voici les étapes à suivre :Celle-ci ne devra pas être craftée, et sera automatiquement ajoutée à votre inventaire. Vous pourrez ensuite crafter des balles en utilisant des matériaux de base, via l'imprimante d'objet de base. Nous vous conseillons d'en avoir toujours une bonne centaine dès que vous vous éloignez de votre camp, puisqu'elles peuvent partir très vite.Outre le U, vous pourrez débloquer d'autresToutes ces armes s'obtiendront par le biais du Poste d'amélioration d'équipement, laquelle s'obtient avec le niveau 4 de la société Griffits Blue Corporation. Il vous faudra une ressource spéciale, des Créances de guerre, qui se débloquent au niveau 5 de la même société. En d'autres termes, vous allez devoir vous concentrer sur cette corporation pour être plus efficace au combat.Notez que par la suite vous serez en mesure d'améliorer vos armes, toujours par le biais du Poste d'amélioration d'équipement. Là aussi il vous faudra des Créances de guerre.