StarRupture : Comment augmenter la taille de l'inventaire ?

Avoir un inventaire conséquent est obligatoire dans StarRupture, puisque cela vous fera gagner du temps. Voici donc comment faire pour l'augmenter.
Dans StarRupture
, la gestion des ressources est au cœur de l'expérience de survie et de construction de base
. Si les premiers pas sur Arcadia-7 sont simples à gérer, l'accumulation de matériaux raffinés et d'objets technologiques sature très rapidement votre espace de stockage personnel, et ce, même si vous placez des coffres dans votre base. Pour éviter les allers-retours incessants, il est crucial d'augmenter la capacité de votre inventaire
. Contrairement à d'autres titres du genre, cette progression ne passe pas par le craft d'un sac à dos, mais par votre réputation auprès des corporations.
Améliorer son inventaire dans StarRupture
Pour débloquer des emplacements supplémentaires dans votre inventair
e, vous devez impérativement accomplir des missions pour le compte des différentes corporations du jeu. En montant votre niveau de réputation, vous débloquez des récompenses spécifiques, dont des extensions d'inventaire permanentes. Dans la version actuelle de l'Early Access, il existe quatre améliorations d'inventaire distinctes. Chaque palier franchi ajoute automatiquement 8 emplacements supplémentaires
à votre personnage. Voici les paliers de réputation à atteindre :
- Selenian Corporation : Niveau 3
- Future Health Solutions : Niveau 7
- Graffits Blue Corporation : Niveau 8
- Moon Energy Corporation : Niveau 11
Une fois l'objectif atteint, vous devez vous rendre au Terminal des sociétés situé à l'intérieur de votre habitat pour accepter vos récompenses. L'extension est alors appliquée immédiatement sans aucune manipulation supplémentaire de votre part.
Optimiser son stockage
Puisqu'il est impossible de tout porter, le stockage sédentaire devient rapidement une priorité pour conserver vos matériaux de construction de base. Pour maximiser votre espace de rangement domestique, vous devez vous concentrer sur votre relation avec la Clever Robotics Corporation. Dès le niveau 2 de réputation avec cette faction, vous débloquez le schéma du Conteneur de Stockage Personnel
. Voici ses caractéristiques :
- Chaque conteneur offre 18 emplacements de stockage.
- Il peut être fabriqué et placé à plusieurs reprises dans votre habitat pour créer de véritables entrepôts.
- La Clever Robotics Corporation propose d'autres solutions de stockage encore plus performantes aux niveaux de réputation supérieurs.
En combinant l'évolution de votre inventaire personnel via les quatre corporations majeures et le développement de vos infrastructures de stockage avec Clever Robotics, vous pourrez gérer efficacement l'ensemble des ressources nécessaires à votre expansion sur Arcadia-7. Surtout, vous aurez la possibilité de ramasser bien plus de choses lorsque vous partez explorer.
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