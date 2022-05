Stardew Valley s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires

Choisir entre réparer le Centre communautaire ou s'allier à Joja - à cette adresse

Depuis sa sortie officielle en 2016, Stardew Valley, développé par Éric Baronne, a su conquérir le cœur de nombreuses joueuses et de nombreux joueurs. D'ailleurs, les derniers chiffres dévoilés le prouvent bien.Récemment, le site officiel de Stardew Valley a annoncé que, depuis son lancement officiel et ce jusqu'au mois dernier. Cela comprend ainsi les ventes totales réalisées, toutes plateformes confondues. Néanmoins, ils ont partagé un peu plus de détails : sur ces 20 millions de copies, 13 millions sont des versions PC.Ne cessant de convaincre de nouveaux joueurs et joueuses à s'embarquer dans l'aventure, il y a fort à parier que ces chiffres grimperont encore, à l'avenir. Notons, par ailleurs, que Stardew Valley est disponible sur PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox One et même sur smartphones (iOS et Android).Si vous commencez sur, sachez que nous vous avons concocté plusieurs guides, notamment pour vous aider à faire les bons choix dans les premières heures de jeu :Pour rappel, Éric Baronne (ConcernedApe) travaille désormais sur son prochain jeu, nommé. Malheureusement, nous ne possédons pas encore de date de sortie précise pour ce titre.