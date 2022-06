Stardew Valley : Que faire durant l'hiver ?

Que faire l'hiver sur Stardew Valley ?

Débloquez la Serre Il s'agit d'un lieu, disponible, dès le début de votre partie. Or, la Serre est inutilisable en l'état. Vous devez la réparer. Pour cela, il existe deux façons de faire, dépendant de votre choix entre les Junimos et Joja : Ramener tous les items demandés via les Paquets Cellier, du Centre Communautaire. Acheter la réparation via le Formulaire de développement communautaire de Joja (35 000 po).

Profitez de cette période pour explorer, au maximum, les mines.

Intéressez-vous à la pêche afin de gagner de l'argent, améliorer vos aptitudes et remplir les demandes du Centre Communautaire.

Réalisez différentes quêtes.

Rendez des services aux villageois de Pélican Ville, en fonction de leurs besoins (notifiés sur le panneau d'affichage).

Améliorez vos outils auprès du Forgeron.

Assistez aux événements organisés par Pélican Ville.

L'aventure Stardew Valley est rythmée par le cycle des saisons. Si durant le printemps, l'été et l'automne, les joueurs et les joueuses peuvent facilement trouver de quoi s'occuper, l'hiver est une période un peu plus particulière. Grâce à notre expérience sur le titre,est une saison très singulière et est jugé comme étant difficile, sur. En effet, durant cette période, le sol est gelé. Ce qui empêche les joueurs et les joueuses de faire pousser et cultiver la plupart des récoltes, hormis les graines d'hiver. De ce fait, vous pourriez vous retrouver un peu perdu et ne pas savoir quoi faire lors de cette période, surtout au début de votre aventure.Ainsi, voici quelques actions que nous vous recommandons de réaliser au cours de la, surVivre son premier hiver surpeut être assez déboussolant, en début d'aventure. Or, nous vous conseillons d'utiliser ce temps afin d'entreprendre de nombreuses choses pour votre ferme et la préparer au mieux pour les prochaines saisons.Pour rappel,est disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et smartphones (iOS et Android).