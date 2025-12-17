Stardew Valley : La mise à jour 1.7 devrait ajouter plusieurs nouveaux contenus

Eric Barone a, récemment, partagé quelques détails au sujet du contenu de la mise à jour 1.7 de Stardew Valley, qui pourrait être conséquent.

De premiers détails sur la mise à jour 1.7 de Stardew Valley

Il y aura davantage d'éléments liés aux personnages et à l'aspect social, et comme le veut la tradition, un nouveau type de ferme sera ajouté. Il y aura beaucoup d'autres nouveautés, mais je ne souhaite pas en dévoiler davantage pour l'instant.

there will be some more character/social stuff, it's also traditional to add a new farm type. Lots more but I don't want to reveal much yet — ConcernedApe (@ConcernedApe) December 17, 2025

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Bientôt, des nouvelles de la version Nintendo Switch 2 de Stardew Valley

I'll announce something very soon sorry about the long wait — ConcernedApe (@ConcernedApe) December 17, 2025

Annoncée pour la toute première fois au début du mois de septembre 2025,. Toutefois,En effet, en réponse à un internaute sur Twitter/X,. De ce fait, d'après les informations partagées, cette nouvelle mise à jour majeure et gratuite devrait introduire « davantage d'éléments liés aux personnages et à l'aspect social », mais aussi un tout nouveau type de ferme et diverses autres nouveautés :Ainsi, et comme vous l'aurez compris,. Si son contenu complet n'est pas encore connu, ces premiers détails devraient déjà plaire à la communauté.Dans un autre tweet,, qui était prévue pour cet automne 2025. Nul doute que le développeur nous partagera sa date de sortie, en temps et en heure. Évidemment, nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur la plupart des plateformes de jeu.