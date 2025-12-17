Stardew Valley : La mise à jour 1.7 devrait ajouter plusieurs nouveaux contenus

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 décembre 2025 à 16h06
Eric Barone a, récemment, partagé quelques détails au sujet du contenu de la mise à jour 1.7 de Stardew Valley, qui pourrait être conséquent.
Stardew Valley : La mise à jour 1.7 devrait ajouter plusieurs nouveaux contenus
Annoncée pour la toute première fois au début du mois de septembre 2025, la mise à jour 1.7 de Stardew Valley est encore en développement. Toutefois, le créateur dudit jeu de simulation, Eric Barone, a dévoilé quelques informations concernant le contenu de la mise à jour 1.7 de Stardew Valley.

De premiers détails sur la mise à jour 1.7 de Stardew Valley

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En effet, en réponse à un internaute sur Twitter/X, Eric Barone a déjà révélé quelques détails à propos de la mise à jour 1.7 de Stardew Valley, notamment concernant son contenu. De ce fait, d'après les informations partagées, cette nouvelle mise à jour majeure et gratuite devrait introduire « davantage d'éléments liés aux personnages et à l'aspect social », mais aussi un tout nouveau type de ferme et diverses autres nouveautés :
Il y aura davantage d'éléments liés aux personnages et à l'aspect social, et comme le veut la tradition, un nouveau type de ferme sera ajouté. Il y aura beaucoup d'autres nouveautés, mais je ne souhaite pas en dévoiler davantage pour l'instant.
Ainsi, et comme vous l'aurez compris, la mise à jour 1.7 de Stardew Valley, qui est loin d'être un patch mineur, devrait ajouter de nombreux nouveaux contenus. Si son contenu complet n'est pas encore connu, ces premiers détails devraient déjà plaire à la communauté.

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Dans un autre tweet, Eric Barone a précisé qu'il fera « très bientôt une annonce » à propos de la version Nintendo Switch 2 Edition de Stardew Valley, qui était prévue pour cet automne 2025. Nul doute que le développeur nous partagera sa date de sortie, en temps et en heure. Évidemment, nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés.
Rappelons, en guise de conclusion, que Stardew Valley est disponible sur la plupart des plateformes de jeu.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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