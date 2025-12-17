Stardew Valley : La mise à jour 1.7 devrait ajouter plusieurs nouveaux contenus

Stardew Valley change du tout au tout avec ce mod
Envie de jouer à Stardew Valley en 3D ou en VR ? C'est possible grâce à un mod.
Il y aura davantage d'éléments liés aux personnages et à l'aspect social, et comme le veut la tradition, un nouveau type de ferme sera ajouté. Il y aura beaucoup d'autres nouveautés, mais je ne souhaite pas en dévoiler davantage pour l'instant.
Ainsi, et comme vous l'aurez compris, la mise à jour 1.7 de Stardew Valley, qui est loin d'être un patch mineur, devrait ajouter de nombreux nouveaux contenus. Si son contenu complet n'est pas encore connu, ces premiers détails devraient déjà plaire à la communauté.
there will be some more character/social stuff, it's also traditional to add a new farm type. Lots more but I don't want to reveal much yet— ConcernedApe (@ConcernedApe) December 17, 2025
Rappelons, en guise de conclusion, que Stardew Valley est disponible sur la plupart des plateformes de jeu.
I'll announce something very soon sorry about the long wait— ConcernedApe (@ConcernedApe) December 17, 2025
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