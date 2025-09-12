Stardew Valley débarque sur Nintendo Switch 2, une fenêtre de sortie partagée

Stardew Valley va, très prochainement, s'offrir une version Nintendo Switch 2, qui proposera diverses fonctionnalités.

Stardew Valley s'offre une version Nintendo Switch 2

Des détails sur la version Switch 2 de Stardew Valley

Disponible sur la plupart des plateformes, et ce, depuis quelques années maintenant, le fameux jeu de simulation d'Eric Barone/ConcernedApe,En effet, lors du Nintendo Direct du 12 septembre 2025, Nintendo a indiqué que. À l'heure actuelle, aucune date de sortie précise n'a été communiquée, mais. Pour l'occasion, un très court trailer a été partagé, apportant de plus amples détails à propos de ce nouveau portage.auxquelles les joueurs et les joueuses auront accès.Ainsi,. De plus, la communauté pourra (re)découvrir le titre sur la dernière console hybride de Nintendo en multijoueur local (écran scindé), pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes. À ce propos,. Cela signifie que quatre personnes pourront y jouer, avec un seul exemplaire du titre d'Eric Barone/ConcernedApe.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur la plupart des plateformes de jeu.