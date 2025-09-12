Stardew Valley débarque sur Nintendo Switch 2, une fenêtre de sortie partagée

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 septembre 2025 à 17h32
Stardew Valley va, très prochainement, s'offrir une version Nintendo Switch 2, qui proposera diverses fonctionnalités.
Stardew Valley débarque sur Nintendo Switch 2, une fenêtre de sortie partagée
Disponible sur la plupart des plateformes, et ce, depuis quelques années maintenant, le fameux jeu de simulation d'Eric Barone/ConcernedApe, Stardew Valley, s'apprête à sortir sur l'une des dernières consoles, à savoir la Nintendo Switch 2.

Stardew Valley s'offre une version Nintendo Switch 2

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En effet, lors du Nintendo Direct du 12 septembre 2025, Nintendo a indiqué que Stardew Valley arrive sur Nintendo Switch 2. À l'heure actuelle, aucune date de sortie précise n'a été communiquée, mais Stardew Valley Nintendo Switch 2 Edition devrait se rendre disponible au cours de cet automne 2025. Pour l'occasion, un très court trailer a été partagé, apportant de plus amples détails à propos de ce nouveau portage.

Miniature vidéo

Des détails sur la version Switch 2 de Stardew Valley

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Le nouveau trailer présentant la version Nintendo Switch 2 de Stardew Valley nous en dévoile un peu plus à propos des fonctionnalités auxquelles les joueurs et les joueuses auront accès.

Ainsi, il sera tout à fait possible de profiter de Stardew Valley selon le jeu à la souris sur Nintendo Switch 2. De plus, la communauté pourra (re)découvrir le titre sur la dernière console hybride de Nintendo en multijoueur local (écran scindé), pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes. À ce propos, le portage de Stardew Valley sur Nintendo Switch 2 supportera le GameShare. Cela signifie que quatre personnes pourront y jouer, avec un seul exemplaire du titre d'Eric Barone/ConcernedApe. 

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Rappelons, en guise de conclusion, que Stardew Valley est disponible sur la plupart des plateformes de jeu.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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