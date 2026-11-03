Stardew Valley : Le patch 1.7 sera la « mise à jour la plus importante » du jeu et vise une sortie l'année prochaine

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 novembre 2026 à 16h05
ConcernedApe a, récemment, dit quelques mots à propos du contenu de la mise à jour 1.7 de Stardew Valley, tout en donnant une fenêtre de sortie.
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Stardew Valley : Le patch 1.7 sera la « mise à jour la plus importante » du jeu et vise une sortie l'année prochaine

Comme vous le savez probablement déjà, ConcernedApe/Eric Barone travaille actuellement sur la mise à jour 1.7, qui est à destination de son jeu de simulation Stardew Valley. Son contenu précis n'étant pas encore connu, le créateur de Stardew Valley a tout de même expliqué que la mise à jour 1.7 est plus que conséquente, tandis que son lancement se fera l'année prochaine.

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La mise à jour 1.7 de Stardew Valley « regorge de nouveautés »

stardew-valley-environnement

C'est durant le concert Symphony of Seasons au Red Rocks Amphitheatre de Colorado, et comme reporté sur Reddit par un fan, que ConcernedApe s'est exprimé à propos de la mise à jour 1.7 de Stardew Valley. Ainsi, le développeur a expliqué que ce patch s'annonce comme « la plus importante mise à jour jamais réalisée pour Stardew Valley » et que celui-ci « regorge de nouveautés » :

Nous travaillons actuellement sur la mise à jour 1.7, qui s'annonce comme la plus importante mise à jour jamais réalisée pour Stardew Valley. Elle regorge de nouveautés.

ConcernedApe a ajouté que les joueurs et les joueuses peuvent ainsi s'attendre à « bien d'autres surprises », alors que « Clint et Sandy ne sont que la partie émergée de l'iceberg ». Pour autant, il va falloir faire preuve de patience, selon la fenêtre de sortie donnée.

Une fenêtre de sortie vague pour la mise à jour 1.7 de Stardew Valley

stardew-valley-personnage

Au cours de l'événement, ConcernedApe a dévoilé une fenêtre de sortie vague pour la mise à jour 1.7 de Stardew Valley : « Vous allez vous régaler, et ça sortira probablement dans le courant de l'année prochaine ». Malheureusement, le créateur n'a pas partagé de plus amples précisions à ce sujet. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, pour découvrir les nouveautés apportées par la mise à jour 1.7 sur Stardew Valley, il convient de patienter encore un moment. Reste à savoir jusqu'à quand.

ConcernedApe at Red Rocks Symphony of Seasons
by u/brybell in StardewValley

Rappelons, en guise de conclusion, que Stardew Valley est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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