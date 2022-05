Stardew Valley : Graines de Carambole (Starfruit), où en obtenir ?

Graines de Carambole (Starfruit), astuces pour en obtenir

Achat de graines au Désert de Calico

Graines de Carambole (Starfruit), informations complémentaires

Afin de voir sa ferme prospérer dans, il est primordial de bien choisir les graines que vous désirez planter et les récoltes que vous souhaitez obtenir. Certaines sont plus intéressantes que d'autres, en matière de rendement. D'ailleurs, à ce sujet, nous vous avions concocté des guides recensant les meilleures récoltes, de chaque saison.En ce qui concerne l'été,sont les plus intéressantes et rentables. Ainsi, nous vous expliquonsSe procurer des. En effet, il y a un prérequis particulier à avoir rempli, au préalable : il est primordial d'avoir débloqué l'accès au Désert de Calico. Il s'agit d'une région, accessible grâce au bus.Pour se rendre au Désert de Calico , il faut avoir réparé l'Arrêt de Bus, soit en complétant le paquet Coffre du Centre Communautaire soit en achetant la réparation via le Formulaire de développement communautaire de Joja. Dans cette région, vous pourrez vous rendre à l'Oasis, une boutique vendant des graines, dont celles de Carambole, et autres items.Remarquons qu'il est tout à fait possible d'acheter des Graines de Carambole au Chariot de Voyage. Or, elles apparaissent rarement dans le stock du Chariot de Voyage. Ainsi, il est préférable et plus viable de débloquer le Désert de Calico, d'autant plus que là-bas elles sont vendues à un coût inférieur.Sachez que lespeuvent être achetées pour 400 po à l'Oasis, contre 600 à 1 000 po au Chariot de Voyage.En ce qui concerne le rendement de ladite graine, notons que vous pouvez vendre une Carambole pour 750 po au minium. En se basant sur le prix d'achat de 400 po,. Durant l'été, il est possible d'effectuer deux récoltes, par plant, si vous avez planté la graine de Carambole au début de la saison. En effet, le temps de maturation de ladite graine est de 13 jours, au total.