Stardew Valley : La mise à jour 1.7 annoncée, Haunted Chocolatier toujours dans les plans

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 01 septembre 2025 à 14h07
Eric Barone/Concerned Ape a, récemment, confirmé que Stardew Valley va prochainement se doter d'une nouvelle mise à jour majeure et gratuite, soit la 1.7.
Stardew Valley : La mise à jour 1.7 annoncée, Haunted Chocolatier toujours dans les plans
En mars 2024, Eric Barone, alias ConcernedApe, a sorti la mise à jour 1.6, qui fut riche en nouveaux contenus, sur la version PC de Stardew Valley. Peu de temps après cela, le développeur avait déclaré se concentrer sur son prochain jeu, Haunted Chocolatier. Toutefois, Eric Barone est revenu sur sa décision : une nouvelle mise à jour majeure est prévue pour Stardew Valley, alors que le développement d'Haunted Chocolatier continuera.

La mise à jour 1.7 de Stardew Valley confirmée

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En effet, après avoir fait cette annonce lors d'un concert dédié aux musiques du jeu, Eric Barone/ConcernedApe a indiqué, via une publication sur son compte Twitter/X, que Stardew Valley va avoir le droit à une nouvelle mise à jour majeure et gratuite, c'est-à-dire la 1.7. À l'heure actuelle, le créateur du fameux jeu de simulation, qui fait partie des titres offerts aux abonnés PS Plus en septembre, n'a pas apporté de plus amples précisions.

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Remarquons, en outre, que cette nouvelle mise à jour ne possède pas encore de date, ni même de fenêtre de sortie. Il va donc falloir patienter avant de pouvoir la découvrir en jeu ou encore d'en savoir plus à propos de son contenu. Néanmoins, les joueurs et les joueuses qui attendent Haunted Chocolatier peuvent être rassurés.

Haunted Chocolatier ne sera pas impacté par le nouveau patch de Stardew Valley

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Contrairement à la précédente mise à jour, le patch 1.7 de Stardew Valley n'affectera pas le développement d'Haunted Chocolatier, qui fut annoncé il y a de cela plusieurs années. En réponse à un internaute et utilisateur Twitter/X, Eric Barone a précisé ceci :
Mon plan est que cela n'entrave pas le développement d'Haunted Chocolatier.
Une bonne nouvelle donc pour toutes celles et ceux qui attendent avec impatience de se plonger dans le prochain titre de Concerned Ape, Haunted Chocolatier. Rappelons, à ce sujet, que le soft ne dispose pas encore de date de sortie précise.
Pour conclure, sachez que Stardew Valley est disponible sur la plupart des plateformes de jeu. Notre partenaire, Instant Gaming, vous propose le jeu à moindre coût sur : 
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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Essi (invité) Le 01/09/2025 à 16:04

J'aime bien j'aime bien, ce jeu est top, on prend avec plaisir des mises à jour