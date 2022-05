Stardew Valley : Comment obtenir une Plume de canard ?

Plume de canard, comment l'obtenir ?

Grand Poulailler et Canard

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Au tout début de l'aventure Stardew Valley, vous serez amenés à faire un choix décisif pour la suite des événements : s'allier à Joja ou aider le Junimos à réparer le Centre Communautaire . Si vous avez choisi cette deuxième option, il vous faudra alors ramener différents items, demandés via les Paquets. L'un de ces Paquets, nommé Paquet Colorant, disponible au niveau du panneau d'affichage, exigeIl s'agit d'un item difficile à obtenir. Néanmoins, pas de panique, voici la marche à suivre pourTout comme pour la Patte de lapin , il convient d'avoirdans sa ferme, pour avoir la chance de récupérer. Pour cela, il y a plusieurs actions à effectuer.Tout d'abord, il faut que vous ayez construit un Poulailler. Si ce n'est pas le cas, dirigez-vous vers la Scierie et parlez à Robine. Elle vous demandera alors 4 000 po, 300 Bois et 100 Pierres pour construire le Poulailler de base. Attendez la fin de la construction, et retournez à la Scierie. Robine peut améliorer l'infrastructure, en la transformant en un, contre 10 000 po, 400 Bois et 150 Pierres.À partir du moment où vous possédez un Grand Poulailler, il vous faudra vous rendre chez Marnie afin d'acheter un Canard, dont le prix est de 4 000 po. Dès que ledit animal est disponible dans votre ferme, patientez quelques jours tout en le choyant et en lui donnant, tous les jours, à manger. Après un certain temps, et une fois qu'il a grandi, il pourra laisser tomberEnsuite, il vous suffira, tout simplement, de ramasser l'item et de le ramener au Centre Communautaire. Finalement, remarquons qu'il est possible d'auprès du Chariot de Voyage. Or, l'objet est rarement disponible à la vente. Il est ainsi, préférable d'opter directement pour l'achat de canard.