Stardew Valley : Comment obtenir une Patte de lapin ?

Dans les premières heures de jeu, sur Stardew Valley, les joueurs et les joueuses doivent choisir entre réparer le Centre Communautaire et aider les Junimos, ou bien s'allier avec Joja Dans le cas où vous avez choisi d'aider les Junimos, votre objectif sera le suivant : ramener différents items, demandés via les nombreux Paquets. L'un d'entre eux est le, lié au Panneau d'affichage. Le PNJ vous demande alors, entre autres, de lui rapporterIl s'agit d'un item difficile à obtenir. Néanmoins, pas de panique, voici la marche à suivre pourIl n'y a pas de secret : pour obtenir une Patte de lapin, il vous faudra au préalable. C'est auprès de Marnie que vous pourrez acheter des lapins, contre la somme de 8 000 po (prix unitaire).Or, avant cela, il vous faut posséder un bâtiment de ferme bien précis, soit le Poulailler de luxe. Pour cela, il est impératif de construire un Poulailler de base. Cela vous coûtera 4 000 po, 300 Bois et 100 Pierres. C'est en vous rendant à la Scierie et en parlant avec Robine que vous pourrez débuter la construction de ladite infrastructure.Une fois que le Poulailler est disponible dans votre ferme, il vous faudra améliorer la structure en Poulailler de luxe. Cette dernière amélioration nécessite 20 000 po, 500 Bois et 200 Pierres.Lorsque le Poulailler de luxe sera construit, vous pourrez dès lors rendre visite à Marnie afin d'. Une fois que le lapin est disponible dans votre ferme, il faudra vous armer de patience : choyez l'animal en interagissant avec lui tous les matins, donnez-lui à manger et attendez qu'il grandisse. Après un certain temps,, que vous pourrez rapporter au Centre Communautaire afin de compléter le Paquet d'Enchanteur.Finalement, remarquons qu'il est possible d'e. Or, l'objet est rarement disponible à la vente. Par ailleurs, en tuant des serpents à la Caverne du Crâne , vous avez une petite chance d'obtenir. Mais là, encore cela n'arrive que très peu souvent.