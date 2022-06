Stardew Valley : Comment débloquer l'accès aux Égouts ?

Accéder aux Égouts sur Stardew Valley

Le monde proposé surest plus vaste que vous pourriez le croire. Il est possible de débloquer de nouvelles zones et, ce, tout au long de votre aventure, comme le Désert de Calico , l a Caverne du Crâne ou encore les. D'ailleurs, à ce sujet,Si vous vous êtes déjà promené dans les coins et recoins de Pélican Ville, il y a de fortes chances que vous soyez tombé devant une grande bouche métallique, déversant des détritus, au sud de la ville (comme sur l'image ci-dessous). Il s'agit des. À ce sujet, sachez qu'il est tout à fait possibleOr, pour cela, il vous faudra, tout d'abord, avoir accompli un objectif en particulier :, un bâtiment géré et tenu par Gunther, positionné à l'est de la ville. Au début de votre aventure, Gunther vous indiquera que la collection du Musée est vide. De ce fait, il vous demandera de l'aider et de lui ramener différents items, notamment des artéfacts, des livres ou encore des minéraux spécifiques.Il est possible de trouver ces objets à plusieurs endroits et en réalisant de multiples actions : en explorant la mine, en utilisant une houe sur les vers de terre au sol, en pêchant, etc. Rassurez-vous tout de suite, en jouant, vous devriez en collecter assez facilement et régulièrement.Ce qui importe le plus, ici, est de ramener 60 items différents pour la collection du Musée. Une fois que vous avez atteint ce chiffre, Gunther vous remettra, vous donnant accès auxRappelons finalement queest actuellement disponible sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et smartphones (iOS et Android).