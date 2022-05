Stardew Valley : Comment changer l'emplacement des bâtiments ?

Stardew Valley, astuce pour déplacer les bâtiments

Scierie et Robine, construction de bâtiments

Changer l'emplacement des bâtiments de ferme

Dans Stardew Valley, les joueurs et les joueuses sont amenés à vivre une aventure, loin du tumulte de la ville. Devant reprendre la ferme familiale, ils devront ainsi planter des graines, faire pousser des récoltes, réparer le Centre communautaire ou s'allier à Joja , se lier d'amitié avec des PNJ à Pélican Ville, accomplir des quêtes, etc.Par ailleurs, il convient d'aménager sa ferme , en construisant, tels que le poulailler, la grange, et bien d'autres. Et si l'emplacement de ces constructions ne vous convient pas, sachez qu'il est tout à fait possible, et ce à tout moment,. Nous vous indiquons la marche à suivre.En tout premier lieu, rappelons que pour construire différents bâtiments de ferme, il faudra vous rendre à, gérée par, dans la partie au nord de Pélican Ville, soit la Montagne. Sachez que la Scierie est ouverte dès 9h et ferme à 17h, du mardi au jeudi. Le vendredi, la Scierie ferme à 16h.En interagissant avec Robine, vous aurez alors, comme le poulailler, l'étang, la grange, le cabanon, le clapier pour slime ou encore le silo, pour ne citer que ces quelques exemples. Par ailleurs, Robine vend également des recettes ainsi que des éléments décoratifs, à placer dans votre maison.Si Robine est le personnage à visiter au cas où vous désiriez construire des bâtiments,. Notez que cette manipulation ne vous coûte rien et qu'il est possible de l'effectuer autant que vous voulez et à tout moment.En effet, une fois dans le menu construction, vous pourrez voir un bas à droite, une icône représentant un carré avec des flèches disposées en diagonale. En cliquant sur cette icône, vous aurez accès à une vue du dessus de votre ferme. Il ne vous restera plus qu'à sélectionner le bâtiment que vous désirez déplacer, puis choisir son nouvel emplacement sur votre terrain.