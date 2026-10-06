Star Wars: Galactic Racer : Jouez gratuitement au titre sur cette plateforme

Voici une offre à ne pas manquer si vous possédez un compte sur cette plateforme. En effet, elle a décidé de frapper fort en permettant à ses abonnés de découvrir gratuitement Star Wars: Galactic Racer en même temps que les autres pilotes.

L'accès aux titres AAA les plus récents via un abonnement est généralement réservé aux détenteurs du Xbox Game Pass. Mais pour la sortie de Star Wars: Galactic Racer, un géant a décidé de frapper fort en proposant le jeu gratuitement dès son lancement. D'ailleurs, vous pouvez peut-être en profiter dès à présent sans le savoir.

Star Wars: Galactic Racer accessible à tous les abonnés Amazon Prime via Amazon Luna

En effet, à la surprise générale, Amazon permet aux abonnés Prime de tester les courses les plus folles de la galaxie. Dans un communiqué de presse, Jeff Gattis (Head of Gaming chez Amazon) indique que tous les abonnés au service peuvent découvrir dès à présent la campagne solo du jeu Star Wars le mieux noté de ces 20 dernières années.

Les joueurs sur Luna peuvent découvrir la campagne solo dès à présent, sans avoir besoin de posséder une console ni d'attendre le téléchargement du jeu. Et surtout, s'ils sont membres Prime, ils peuvent déjà en profiter sans coût supplémentaire.

Rappelons que si vous possédez un compte Amazon Luna, vous pouvez jouer à Star Wars: Galactic Racer mais aussi à d'autres jeux sans posséder de PC ultra-performant ou de console. Vous pouvez lancer le jeu directement depuis votre navigateur, une Smart TV ou un boitier Fire TV. De plus, les joueurs peuvent utiliser une manette classique connectée en Bluetooth, une manette Luna ou un smartphone.

Comment lancer le jeu gratuitement ?

Pour découvrir le titre, il vous suffit simplement d'avoir un compte Amazon Prime actif. Lancez Amazon Luna et connectez-vous en utilisant simplement les identifiants de votre compte Prime. Parcourez la liste des jeux disponibles ou tapez simplement Star Wars: Galactic Racer dans la barre de recherche pour trouver le jeu et vous installer à bord de votre vaisseau de course !

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En parallèle de cette bonne surprise pour les abonnés Amazon Luna, rappelons que Star Wars: Galactic Racer est jouable dès aujourd'hui sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.