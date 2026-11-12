Star Wars: Galactic Racer face à la grogne des joueurs en attente de nouveautés, le studio se justifie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 novembre 2026 à 15h29
Malgré un lancement couronné de succès, le silence des développeurs de Star Wars: Galactic Racer commence à frustrer la communauté. L'éditeur Secret Mode prend la parole pour rassurer les joueurs et explique que le studio traite actuellement une montagne de retours sans vouloir faire de promesses en l'air.
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Star Wars: Galactic Racer face à la grogne des joueurs en attente de nouveautés, le studio se justifie

Le jeu de course arcade se déroulant dans la galaxie lointaine, très lointaine, a fait une entrée fracassante sur le marché le mois dernier. Disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, Star Wars: Galactic Racer a immédiatement séduit la critique et les joueurs. Pourtant, une ombre plane au tableau étant donné que Fuse Games reste étrangement muet quant à l'arrivée de futurs contenus. Face à l'impatience grandissante de la communauté, l'éditeur, Secret Mode, a décidé de prendre la parole sur son serveur Discord officiel pour clarifier la situation.

Une montagne de retours à analyser

Selon l'éditeur, ce mutisme n'est pas synonyme d'abandon, bien au contraire. L'équipe de développement est actuellement plongée dans la compilation et l'analyse d'une quantité colossale de retours envoyés par les joueurs. La volonté principale de Fuse Games est de ne pas faire de promesses intenables concernant de potentiels contenus téléchargeables ou des mises à jour majeures.

Les créateurs refusent de s'engager publiquement sur des fonctionnalités tant qu'elles ne sont pas définitivement validées en interne. La modification de l'attribution des touches fait notamment partie des sujets étudiés. Le message de l'éditeur est sans équivoque :

Nous ne ferons des annonces sur l'intégration des retours ou sur les modifications apportées au jeu que lorsqu'elles seront confirmées à cent pour cent.

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Un succès critique indéniable

Cette prudence s'explique aussi par le statut du jeu. Star Wars: Galactic Racer a reçu un accueil critique exceptionnel, poussant même Fuse Games à diffuser une bande-annonce regroupant les éloges de la presse. Les mécaniques de course, le système de destruction jouissif, la structure roguelite et le respect scrupuleux de l'ambiance de la franchise ont été largement salués.

Ce triomphe repose en grande partie sur une philosophie de conception audacieuse. Matt Webster, le directeur du studio, a récemment expliqué que le titre a été pensé pour solliciter intensément les capacités cognitives des joueurs, bien au-delà de ce qui se faisait à l'époque de la série Burnout.

Nous demandons bien plus aux joueurs dans ce jeu que ce que nous avons jamais fait dans un jeu de course, avec de multiples systèmes de turbo, la nécessité d'appuyer sur plusieurs boutons en même temps, de changer de capacités et de penser de manière stratégique et tactique tout en roulant à sept cents kilomètres par heure.

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Le refus de la récompense facile

Matt Webster insiste sur l'importance du défi dans le jeu vidéo moderne. Il regrette que de nombreuses productions actuelles inondent les joueurs de récompenses constantes pour générer de la dopamine, une méthode qui finit par lasser. Star Wars: Galactic Racer prend le contre-pied de cette tendance en valorisant l'effort, où arracher une cinquième place difficilement gagnée procure une véritable satisfaction.

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Cette vision tranche radicalement avec de nombreux jeux, souvent plus généreux et permissifs. La présence d'anciens développeurs de la franchise Burnout au sein de Fuse Games n'est certainement pas étrangère à cette approche exigeante et rafraîchissante. Il ne reste plus qu'à patienter pour découvrir comment le studio fera évoluer cette formule déjà gagnante.

Star Wars: Galactic Racer est disponible depuis le 6 octobre sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur : 

  • PC (Steam)
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    • Carte PlayStation Store de 60 €56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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