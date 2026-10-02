Star Wars: Galactic Racer devient le jeu le mieux noté de la franchise depuis 20 ans

Il aura fallu attendre plus de deux décennies pour qu'un jeu vidéo Star Wars atteigne un tel sommet critique. Star Wars: Galactic Racer vient de pulvériser les records sur Metacritic, confirmant le renouveau inattendu de la franchise avec un retour aux sources palpitant axé sur la course.

L'histoire bégaye, mais pour le plus grand bonheur des joueurs. Il y a seulement quelques semaines, nous évoquions le record établi par Star Wars Zero Company, un excellent jeu de stratégie au tour par tour sorti en août. Avec son score de 86 sur Metacritic, il s'imposait comme le titre Star Wars le mieux noté depuis 22 ans. La donne vient déjà de changer.

Un nouveau roi sur la piste

C'est désormais Star Wars: Galactic Racer qui s'empare de la couronne. En décrochant la note impressionnante de 88 sur l'agrégateur de critiques, le titre bat le record précédent et nous ramène 23 ans en arrière. Le jeu signe le retour glorieux des courses de modules, rappelant les heures de gloire du podracing, et récolte des avis dithyrambiques à travers toute l'industrie vidéoludique.

Il faut remonter à l'année 2003, date de sortie du mythique Knights of the Old Republic original, pour trouver un jeu issu de la galaxie lointaine faisant l'unanimité à ce point. Entre temps, la licence a connu des hauts et beaucoup de bas, se contentant souvent de productions moyennes, à l'exception notable des deux épisodes de la série Jedi par Electronic Arts et donc de Zero Company. Les fans attendaient désespérément un titre capable de rivaliser avec les chefs-d'œuvre du passé. C'est désormais chose faite.











Pour bien mesurer l'exploit de ce nouveau jeu de course, voici un aperçu des notes Metacritic obtenues par les principales sorties de la franchise au cours des dix dernières années :

Star Wars Galactic Racer (2026) : 88

Star Wars Zero Company (2026) : 86

Star Wars Outlaws (2024) : 75

Star Wars Hunters (2024) : 56

Star Wars Battlefront Classic Collection (2024) : 58

Star Wars Jedi Survivor (2023) : 85

LEGO Star Wars The Skywalker Saga (2022) : 82

Star Wars Pinball VR (2021) : 81

Star Wars Squadrons (2020) : 79

Star Wars Tales from the Galaxy's Edge (2020) : 79

Vader Immortal A Star Wars VR Series (2020) : 69

Star Wars Jedi Fallen Order (2019) : 79

Star Wars Battlefront II (2017) : 68

LEGO Star Wars The Force Awakens (2016) : 78

Star Wars Battlefront (2015) : 73

Pour les joueurs, le rendez-vous est donné pou ce 6 octobre, date de sortie de Star Wars: Galactic Racer sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :