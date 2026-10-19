Après le succès des deux derniers jeux, Lucasfilm promet de nouvelles expériences Star Wars totalement inédites

Depuis la fin de l'exclusivité accordée à Electronic Arts, l'univers vidéoludique de Star Wars s'ouvre à de nouveaux horizons. Lucasfilm Games se dit désormais prêt à collaborer avec des studios de toutes tailles pour offrir des expériences inédites aux amoureux de la franchise.

Depuis l'expiration de l'accord d'exclusivité de dix ans liant Disney à Electronic Arts en 2023, la galaxie lointaine, très lointaine n'a jamais semblé aussi accessible aux développeurs du monde entier. Si la série Jedi de Respawn Entertainment a su s'imposer, de nouvelles propositions audacieuses ont récemment vu le jour, prouvant que la licence a encore beaucoup à offrir sous d'autres formats, séduisant tous les joueurs.

Une ouverture inédite aux studios de toutes tailles

Lucasfilm Games semble avoir tiré les leçons du passé. Lors d'un entretien accordé au Game Business Show, Douglas Reilly, vice-président de la division jeu vidéo de Lucasfilm, a détaillé la nouvelle stratégie de l'entreprise. L'objectif est de diversifier les approches et ne plus se limiter aux géants de l'industrie.

Je pense que nous avons essayé d'être plus flexibles sur les personnes dont nous sommes prêts à accepter les propositions, et les bonnes idées peuvent venir de beaucoup d'endroits différents. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'être un éditeur du top cinq pour faire un grand jeu Star Wars.

Cette philosophie s'est déjà concrétisée cette année avec des titres inattendus. Les joueurs ont ainsi pu découvrir Star Wars Zero Company, un jeu de tactique au tour par tour reprenant la formule de XCOM, et Star Wars: Galactic Racer, un jeu de course arcade développé par des anciens créateurs de Burnout. Ces deux productions ont d'ailleurs reçu un accueil critique très favorable.











Des critères de qualité toujours stricts

Si Lucasfilm ouvre grand ses portes, l'entreprise ne compte pas pour autant brader sa licence phare. Douglas Reilly a tenu à préciser que les exigences restent extrêmement élevées. Les partenariats, qu'ils soient conclus avec des structures modestes ou d'envergure, doivent garantir une finition exemplaire.

Nous avons une barre de qualité élevée et nous voulons nous assurer qu'il s'agit d'excellentes expériences, ce qui signifie que vous travaillez généralement avec des équipes plus expérimentées qu'avec de nouvelles équipes qui n'ont aucune expérience dans la création de grandes choses.

Le dirigeant a également ajouté que ses équipes explorent actuellement toutes sortes de projets qui continueront de surprendre le public. Les prochaines annonces promettent donc de susciter la curiosité des joueurs quant aux studios choisis pour adapter cet univers culte, et surtout quel genre d'expérience ils nous offriront.

L'avenir chargé de la franchise

En marge de ces mystérieuses collaborations, plusieurs projets d'envergure sont déjà connus. Respawn Entertainment travaille activement sur le troisième volet de sa saga Jedi. Du côté des jeux de rôle, BioWare développe Star Wars: Fate of the Old Republic, une suite très attendue dirigée par le vétéran Casey Hudson. Le remake de Knights of the Old Republic semble quant à lui toujours englué dans des difficultés de développement.

D'autres titres connaissent un parcours encore plus chaotique. Quantic Dream poursuit le développement de Star Wars Eclipse, malgré des obstacles internes récents liés à des mouvements sociaux. Dans tous les cas, le futur s'annonce riche, si les projets vont à bout, et d'autres devraient même être annoncés, compte tenu du succès des deux derniers.

Quant à Star Wars: Galactic Racer, il est disponible depuis le 6 octobre sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :