Star Wars: Galactic Racer : La liste complète des trophées et des succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 octobre 2026 à 14h53
Star Wars: Galactic Racer dispose de plusieurs trophées et succès, qu'il faut débloquer pour empocher le 100 % ou Platine. Nous vous donnons la liste complète.
Star Wars: Galactic Racer : La liste complète des trophées et des succès

Disponible depuis le début du mois d'octobre 2026 sur diverses plateformes, Star Wars: Galactic Racer a le droit, comme les autres jeux, à de nombreux trophées et succès. Comme à l'accoutumée, les joueurs et les joueuses qui souhaitent obtenir le 100 % ou Platine du jeu de courses de Fuse Games doivent impérativement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. C'est pourquoi, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Star Wars: Galactic Racer.

La liste des trophées et succès de Star Wars: Galactic Racer

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Pour décrocher le 100 % ou bien le trophée Platine de Star Wars: Galactic Racer, qui est baptisé « Élite galactique », les joueurs et les joueuses vont devoir réaliser des parties dans différents modes, en plus de traverser la campagne. Par ailleurs, ces derniers doivent effectuer des actions bien spécifiques à bord de leur véhicule. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et des succès de Star Wars: Galactic Racer :

Trophée Action
Pilote mystère galactique Battez le temps Or 50 fois en mode Arcade
Course amicale de démonstration Battez n'importe quel temps Or en mode Arcade
La vitesse c'est dangereux, alors accélère ! Activez la surtension en continu pendant 60 secondes
Surchargé, mais pas épuisé ! Restez en surcharge sans interruption pendant 40 secondes
Très rapide, très furieux Utilisez la postcombustion en continu pendant 60 secondes
Au Fourbi de Hibi Dépasser les 650 km/h avec n'importe quel speeder
La véritable âme de la course Augmentez 2 améliorations au niveau maximum au cours d'un seul tournoi
Accélère, Shade ! Utilisez le statoréacteur en continu pendant 60 secondes
Le plus rapide jamais construit Disposez de 4 pièces légendaires installées simultanément
Antijeu ! Rejoignez la Ligue galactique
Qualification remarquable Qualifiez-vous pour la Ligue galactique
Disqualification discutable Battez Kestar Bool lors de la confrontation au stade
Shade ! Shade ! Shade ! Battez Kestar Bool lors du championnat de la Ligue galactique
Construisons un vrai bolide Personnalisez un véhicule
Quelques chics personnes Équipez 3 faveurs simultanément
Inspiration animale Obtenez la faveur de Hibi
Soyons tous amis ! Obtenez toutes les faveurs
Pari accepté Gagnez 10 paris annexes
C'est comme ça qu'on gagne des championnats Terminez en 1re, 2e ou 3e place lors de 6 courses Éliminatoires d'un même tournoi en mode Campagne
La totale Terminez en 1re, 2e ou 3e place lors de tous les événements d'un même tournoi en mode Campagne
Des risques, des récompenses Terminez un événement contre d'autres pilotes en 1re place sans vous crasher
Des risques, pas de récompense Faites exploser votre véhicule en surchauffant votre statoréacteur
Tas de ferraille Terminez en 1re place d'un événement avec au moins 4 pièces défectueuses installées
Démarrez les moteurs ! Réussissez 4 contrôles d'avant-course
Ça doit faire mal ! Abandonnez un événement à cause d'une destruction de votre véhicule
Ça, c'est de la course de modules ! Terminez le premier événement Histoire des courses de modules
Vive le vainqueur, Sebulba Terminez tous les événements Histoire des courses de modules
C'est un début Choisissez un style de pilotage
Rancor déchaîné Avec Fan de bagarres, plaquez 5 pilotes en course standard ou Éliminatoire
Vitesse et violence Avec Expertise technologique, touchez 5 pilotes avec un éclair ionique au cours d'une seule course
Une sacrée sensation Avec Poussée maximale, dépassez les 550 km/h pendant 5 s au cours d'une seule course
Talent, stratégie et volonté de vaincre Déverrouillez tous les styles de pilotage
Première fois mémorable Remportez votre premier duel de rivalité
La crème de la crème Battez tous les pilotes en duel de rivalité
Gloire sur la piste Terminez un scénario
Des trésors, des trésors ! Achetez toutes les pièces disponibles chez les ferrailleuses en une seule visite
Autant acheter un nouveau speeder Achetez toutes les pièces disponibles dans la boutique de Hibi en une seule visite
La chance du débutant Remportez un pari annexe contre votre rival actuel
Gathii contre Bool Gagnez un pari annexe contre Kestar Bool
Pilote de talent Faites en sorte qu'un investisseur vous attribue une évaluation excellente
Pilote de poodoo Faites en sorte qu'un investisseur vous attribue une évaluation médiocre
Fierté de Gathleon Obtenez une évaluation excellente pour un tournoi de la part de chaque investisseur
Je peux pilote n'importe quoi Remportez l'Épreuve galactique avec chaque type de speeder
Maîtrise du pilotage Remportez l'Épreuve galactique avec chaque type de pilotage
Unis par un rêve commun Remportez l'Épreuve galactique avec chaque faveur
Des tonnes de trésors exceptionnels Utilisez toutes les capacités
Équipe de droïdes pit imbattable Améliorez une capacité à son niveau maximum
J'aurai besoin de quatre bras Équipez 4 capacités simultanément
Pilote de légende Battez Kestar Bool lors du championnat de la Ligue galactique en difficulté Antagoniste

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Star Wars: Galactic Racer est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur différentes plateformes : 

  • PC (Steam)
    • Édition Standard39,99 € au lieu de 60 €, soit 33 % de réduction.
    • Édition Deluxe53,89 € au lieu de 80 €, soit 33 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 60 €56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.
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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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