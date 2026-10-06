Star Wars: Galactic Racer : La liste complète des trophées et des succès
le 06 octobre 2026 à 14h53
Disponible depuis le début du mois d'octobre 2026 sur diverses plateformes, Star Wars: Galactic Racer a le droit, comme les autres jeux, à de nombreux trophées et succès. Comme à l'accoutumée, les joueurs et les joueuses qui souhaitent obtenir le 100 % ou Platine du jeu de courses de Fuse Games doivent impérativement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. C'est pourquoi, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Star Wars: Galactic Racer.
La liste des trophées et succès de Star Wars: Galactic Racer
Pour décrocher le 100 % ou bien le trophée Platine de Star Wars: Galactic Racer, qui est baptisé « Élite galactique », les joueurs et les joueuses vont devoir réaliser des parties dans différents modes, en plus de traverser la campagne. Par ailleurs, ces derniers doivent effectuer des actions bien spécifiques à bord de leur véhicule. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et des succès de Star Wars: Galactic Racer :
|Trophée
|Action
|Pilote mystère galactique
|Battez le temps Or 50 fois en mode Arcade
|Course amicale de démonstration
|Battez n'importe quel temps Or en mode Arcade
|La vitesse c'est dangereux, alors accélère !
|Activez la surtension en continu pendant 60 secondes
|Surchargé, mais pas épuisé !
|Restez en surcharge sans interruption pendant 40 secondes
|Très rapide, très furieux
|Utilisez la postcombustion en continu pendant 60 secondes
|Au Fourbi de Hibi
|Dépasser les 650 km/h avec n'importe quel speeder
|La véritable âme de la course
|Augmentez 2 améliorations au niveau maximum au cours d'un seul tournoi
|Accélère, Shade !
|Utilisez le statoréacteur en continu pendant 60 secondes
|Le plus rapide jamais construit
|Disposez de 4 pièces légendaires installées simultanément
|Antijeu !
|Rejoignez la Ligue galactique
|Qualification remarquable
|Qualifiez-vous pour la Ligue galactique
|Disqualification discutable
|Battez Kestar Bool lors de la confrontation au stade
|Shade ! Shade ! Shade !
|Battez Kestar Bool lors du championnat de la Ligue galactique
|Construisons un vrai bolide
|Personnalisez un véhicule
|Quelques chics personnes
|Équipez 3 faveurs simultanément
|Inspiration animale
|Obtenez la faveur de Hibi
|Soyons tous amis !
|Obtenez toutes les faveurs
|Pari accepté
|Gagnez 10 paris annexes
|C'est comme ça qu'on gagne des championnats
|Terminez en 1re, 2e ou 3e place lors de 6 courses Éliminatoires d'un même tournoi en mode Campagne
|La totale
|Terminez en 1re, 2e ou 3e place lors de tous les événements d'un même tournoi en mode Campagne
|Des risques, des récompenses
|Terminez un événement contre d'autres pilotes en 1re place sans vous crasher
|Des risques, pas de récompense
|Faites exploser votre véhicule en surchauffant votre statoréacteur
|Tas de ferraille
|Terminez en 1re place d'un événement avec au moins 4 pièces défectueuses installées
|Démarrez les moteurs !
|Réussissez 4 contrôles d'avant-course
|Ça doit faire mal !
|Abandonnez un événement à cause d'une destruction de votre véhicule
|Ça, c'est de la course de modules !
|Terminez le premier événement Histoire des courses de modules
|Vive le vainqueur, Sebulba
|Terminez tous les événements Histoire des courses de modules
|C'est un début
|Choisissez un style de pilotage
|Rancor déchaîné
|Avec Fan de bagarres, plaquez 5 pilotes en course standard ou Éliminatoire
|Vitesse et violence
|Avec Expertise technologique, touchez 5 pilotes avec un éclair ionique au cours d'une seule course
|Une sacrée sensation
|Avec Poussée maximale, dépassez les 550 km/h pendant 5 s au cours d'une seule course
|Talent, stratégie et volonté de vaincre
|Déverrouillez tous les styles de pilotage
|Première fois mémorable
|Remportez votre premier duel de rivalité
|La crème de la crème
|Battez tous les pilotes en duel de rivalité
|Gloire sur la piste
|Terminez un scénario
|Des trésors, des trésors !
|Achetez toutes les pièces disponibles chez les ferrailleuses en une seule visite
|Autant acheter un nouveau speeder
|Achetez toutes les pièces disponibles dans la boutique de Hibi en une seule visite
|La chance du débutant
|Remportez un pari annexe contre votre rival actuel
|Gathii contre Bool
|Gagnez un pari annexe contre Kestar Bool
|Pilote de talent
|Faites en sorte qu'un investisseur vous attribue une évaluation excellente
|Pilote de poodoo
|Faites en sorte qu'un investisseur vous attribue une évaluation médiocre
|Fierté de Gathleon
|Obtenez une évaluation excellente pour un tournoi de la part de chaque investisseur
|Je peux pilote n'importe quoi
|Remportez l'Épreuve galactique avec chaque type de speeder
|Maîtrise du pilotage
|Remportez l'Épreuve galactique avec chaque type de pilotage
|Unis par un rêve commun
|Remportez l'Épreuve galactique avec chaque faveur
|Des tonnes de trésors exceptionnels
|Utilisez toutes les capacités
|Équipe de droïdes pit imbattable
|Améliorez une capacité à son niveau maximum
|J'aurai besoin de quatre bras
|Équipez 4 capacités simultanément
|Pilote de légende
|Battez Kestar Bool lors du championnat de la Ligue galactique en difficulté Antagoniste
Rappelons, en guise de conclusion, que Star Wars: Galactic Racer est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur différentes plateformes :
- PC (Steam)
- Édition Standard → 39,99 € au lieu de 60 €, soit 33 % de réduction.
- Édition Deluxe → 53,89 € au lieu de 80 €, soit 33 % de réduction.
- PS5
- Carte PlayStation Store de 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.
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