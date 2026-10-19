Star Wars: Galactic Racer a été façonné par une série documentaire sur Netflix

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 octobre 2026 à 16h50
Le nouveau jeu de course de l'univers de George Lucas puise son inspiration dans une source inattendue. Matt Webster, directeur du studio Fuse Games, révèle comment une série documentaire sur Netflix a profondément influencé l'expérience proposée par Star Wars: Galactic Racer.
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Star Wars: Galactic Racer a été façonné par une série documentaire sur Netflix

L'univers des jeux vidéo réserve parfois des croisements inattendus entre différentes sphères de la culture populaire. Alors que les amateurs de vitesse profitent d'un titre salué par la critique, les coulisses de sa création révèlent une influence majeure venue tout droit du monde de la Formule 1. Star Wars: Galactic Racer ne se contente pas de proposer des courses effrénées à travers la galaxie, il s'inspire directement du succès télévisuel de Netflix, Drive to Survive.

Une inspiration puisée dans les paddocks de Formule 1

Matt Webster, à la tête du studio de développement Fuse Games, a récemment partagé les secrets de conception de leur dernière production dans un échange avec GamesIndustry. Dès les premiers stades du projet, la célèbre série documentaire de Netflix a servi de modèle. Cette œuvre télévisuelle, qui suit le quotidien des pilotes du championnat du monde de Formule 1, a fasciné l'équipe par sa capacité à rendre les événements hors piste tout aussi captivants que les courses elles-mêmes.

Le directeur du studio explique cette vision avec passion lors de cette entrevue.

L'intrigue et l'excitation en dehors de la piste sont tout aussi passionnantes que sur la piste. Je trouve que cela a été un peu aseptisé récemment, mais ces rivalités... Vous voulez que les gens s'apprécient, mais vous voulez aussi vraiment qu'ils ne s'aiment pas.

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L'importance du rythme et de la narration

Pour retranscrire cette intensité dramatique, les développeurs ont accordé une importance capitale aux zones de préparation. Dans Star Wars: Galactic Racer, les joueurs sont invités à interagir avec divers protagonistes au sein des paddocks de chaque circuit. Ces séquences narratives permettent une immersion profonde dans la franchise, offrant l'opportunité de côtoyer de près certaines figures emblématiques de la saga, et d'autres qui le sont devenues grâce à ces moments, comme Biddy Blas.

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Au-delà de l'aspect scénaristique, ces phases de jeu répondent à un besoin crucial d'équilibrage. Les courses spatiales exigent une concentration extrême et sollicitent intensément les réflexes des joueurs. Matt Webster souligne que ces espaces de moindre intensité sont fondamentaux pour compenser le rythme des compétitions. Il compare cette dynamique à un jeu d'ombre et de lumière, essentiel pour ne pas épuiser l'utilisateur après des sessions à très haute vitesse.

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Disponible depuis le 6 octobre sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et le service de streaming Luna d'Amazon, le titre connaît un lancement remarquable et a déjà séduit les joueurs, faisant de lui l'un des jeux Star Wars les mieux noter de ces dernières années.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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