Star Wars: Galactic Racer s'offre une mise à jour avec des nouveautés demandées

Fuse Games a, très récemment, déployé une toute nouvelle mise à jour sur Star Wars: Galactic Racer, qui introduit des améliorations attendues.

Disponible depuis le début du mois d'octobre 2026, Star Wars: Galactic Racer a su conquérir le cœur de nombreux joueurs et joueuses. D'ailleurs, certains d'entre eux souhaitaient que Fuse Games améliore certains points, dont le nombre de personnes dans un groupe et la reconfiguration des touches. Le studio de développement a entendu les retours de la communauté et a implanté ces diverses nouveautés sur Star Wars: Galactic Racer via une nouvelle mise à jour.

Une nouvelle mise à jour avec des améliorations de qualité de vie pour Star Wars: Galactic Racer

Déployée en ce jeudi 22 octobre 2026, la nouvelle mise à jour de Star Wars: Galactic Racer apporte des éléments demandés par les joueurs et les joueuses. Ainsi, comme souhaité, Fuse Games a augmenté la taille des groupes en multijoueur : celle-ci est donc passée de 3 à 6 personnes. Cela permet donc aux joueurs d'inviter davantage d'amis afin de s'affronter en Landspeeder, Motojet ou bien Speeder Skim.

En outre, ce nouveau patch de Star Wars: Galactic Racer se penche sur la configuration du clavier. Fuse Games a, dès lors, ajouté plusieurs préréglages de configuration du clavier « afin de prendre en charge les claviers AZERTY et de permettre aux gauchers comme aux droitiers de jouer ». Le studio précise que cet ajout n'est « qu'une première étape » : « Il s'agit d'une première étape pour répondre à ces retours, que nous avons pu mettre en œuvre rapidement. La prise en charge de la reconfiguration des touches est en cours de développement et sera incluse dans une prochaine mise à jour ».











D'autres améliorations au programme de ce nouveau patch de Star Wars: Galactic Racer

En plus de ces deux améliorations de taille, la mise à jour du 22 octobre 2026 de Star Wars: Galactic Racer a introduit d'autres modifications. Désormais, les joueurs et les joueuses recevront 6 000 Crédits, au lieu de 4 000, en rejoignant une partie déjà en cours dans le mode multijoueur en ligne. Par ailleurs, des améliorations au niveau des transitions de la vue caméra spectateur en multijoueur ont été apportées.

Les développeurs ont également profité de ce patch pour supprimer l'option « Quitter le jeu » dans le menu multijoueur sur PC, qui pouvait causer des sorties accidentelles. Évidemment, plusieurs problèmes ont aussi été corrigés.

The first quality of life patch for STAR WARS: Galactic Racer™ is now available to download on PS5, Xbox Series X|S, and PC! This patch includes the increase of Party Sizes in online multiplayer from 3 to 6 players, multiple keyboard layout presets, and more. Read the full patch notes here: https://t.co/HgMiwuaiT8 — STAR WARS: Galactic Racer™ (@SWGalacticRacer) October 22, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que Star Wars: Galactic Racer est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.