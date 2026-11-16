Star Wars: Galactic Racer : Un mode mulijoueur local en écran partagé est en préparation

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 novembre 2026 à 17h56
Fuse Games travaille actuellement sur un mode multijoueur local en écran partagé à destination de Star Wars: Galactic Racer, dont l'intégration est prévue pour 2027.
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Star Wars: Galactic Racer : Un mode mulijoueur local en écran partagé est en préparation

Disponible depuis le début du mois d'octobre 2026, Star Wars: Galactic Racer a su plaire à de nombreux joueurs et joueuses. Cependant, certaines personnes de la communauté déploraient l'absence d'une option multijoueur permettant de jouer en écran partagé, et donc en local. Cela est sur le point de changer car Star Wars: Galactic Racer se dotera d'un mode multijoueur local en écran partagé dans quelques mois.

Un mode multijoueur local en écran partagé arrive sur Star Wars: Galactic Racer

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Via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, Fuse Games a annoncé une excellente nouvelle : un mode multijoueur local en écran partagé est actuellement en développement et se rendra prochainement disponible sur Star Wars: Galactic Racer. Le studio de développement a même partagé une fenêtre de sortie, soit « début 2027 ». Pour autant, et comme vous l'aurez compris, aucune date n'a été donnée. 

D'après les informations partagées, le mode multijoueur local en écran partagé de Star Wars: Galactic Racer offrira la possibilité de « choisir votre véhicule, votre personnage, votre planète et votre circuit pour courir seul ou avec jusqu'à trois autres joueurs en action locale en écran partagé ». Nul doute que cette nouvelle ravira grandement la communauté, qui espérait un tel ajout. Par ailleurs, cela prouve que Fuse Games est à l'écoute des joueurs et des joueuses.

Reste à savoir quand nous pourrons précisément profiter de ce mode multijoueur de Star Wars: Galactic Racer. Affaire à suivre, sur ce point...

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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