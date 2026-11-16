Star Wars: Galactic Racer : Un mode mulijoueur local en écran partagé est en préparation

Fuse Games travaille actuellement sur un mode multijoueur local en écran partagé à destination de Star Wars: Galactic Racer, dont l'intégration est prévue pour 2027.

Disponible depuis le début du mois d'octobre 2026, Star Wars: Galactic Racer a su plaire à de nombreux joueurs et joueuses. Cependant, certaines personnes de la communauté déploraient l'absence d'une option multijoueur permettant de jouer en écran partagé, et donc en local. Cela est sur le point de changer car Star Wars: Galactic Racer se dotera d'un mode multijoueur local en écran partagé dans quelques mois.

Un mode multijoueur local en écran partagé arrive sur Star Wars: Galactic Racer

Via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, Fuse Games a annoncé une excellente nouvelle : un mode multijoueur local en écran partagé est actuellement en développement et se rendra prochainement disponible sur Star Wars: Galactic Racer. Le studio de développement a même partagé une fenêtre de sortie, soit « début 2027 ». Pour autant, et comme vous l'aurez compris, aucune date n'a été donnée.

D'après les informations partagées, le mode multijoueur local en écran partagé de Star Wars: Galactic Racer offrira la possibilité de « choisir votre véhicule, votre personnage, votre planète et votre circuit pour courir seul ou avec jusqu'à trois autres joueurs en action locale en écran partagé ». Nul doute que cette nouvelle ravira grandement la communauté, qui espérait un tel ajout. Par ailleurs, cela prouve que Fuse Games est à l'écoute des joueurs et des joueuses.

We've heard you! Local split-screen multiplayer racing is coming in early 2027. A dedicated team at @Fuse_Games has been working hard to bring a brand new mode, Free Play, to STAR WARS: Galactic Racer™. This new mode will allow you to choose your vehicle, character, planet, and race track to race alone or with up to 3 other players in local split-screen action. — STAR WARS: Galactic Racer™ (@SWGalacticRacer) November 16, 2026

Reste à savoir quand nous pourrons précisément profiter de ce mode multijoueur de Star Wars: Galactic Racer. Affaire à suivre, sur ce point...

En attendant, rappelons que Star Wars: Galactic Racer est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :