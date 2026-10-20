Star Wars: Fuse Games s'exprime sur le succès de son jeu et les futurs contenus

Après le lancement très réussi de Star Wars: Galactic Racer, le PDG de Fuse Games, Matt Webster, s'est confié sur l'avenir du jeu. Entre les futurs contenus téléchargeables et le succès viral inattendu du personnage Biddy Blas, le studio savoure cette victoire aux côtés de Lucasfilm Games.

Le succès critique et public de Star Wars: Galactic Racer ne se dément pas. Le titre de Fuse Games a su conquérir le cœur des amateurs de vitesse et des passionnés de la célèbre galaxie lointaine. Matt Webster, le directeur général du studio, a récemment pris la parole dans les colonnes de VGC pour évoquer les coulisses de ce triomphe, la collaboration avec Lucasfilm Games et surtout la direction que prendra le titre dans les mois à venir. L'équipe de développement se concentre désormais sur le suivi post-lancement, un enjeu crucial pour maintenir l'engagement des joueurs sur le long terme.

L'ascension fulgurante et inattendue de Biddy Blas

S'il y a bien un élément qui a surpris tout le monde, c'est la popularité virale de Biddy Blas. Ce personnage secondaire a littéralement envahi les réseaux sociaux, cumulant des millions de vues à travers de multiples extraits vidéo. Interrogé sur ce phénomène, Matt Webster n'a pas caché son étonnement ni sa joie face à l'engouement de la communauté.

C'est remarquable, n'est-ce pas ?

Le dirigeant a d'ailleurs révélé que l'équipe de développement avait déjà perçu ce potentiel lors des événements de présentation du jeu. Un véritable fan club interne s'était formé autour du personnage, avant que le studio ne passe à d'autres priorités.

Selon lui, cette ferveur démontre la richesse de l'univers et la capacité des joueurs à s'approprier des figures atypiques. Le travail étroit avec Lucasfilm Games a permis de donner vie à cette galerie de pilotes excentriques qui accompagnent les joueurs sur les circuits. Le fait que les fans se mettent aujourd'hui à citer des répliques en Huttèse témoigne de l'immersion réussie du titre.











Quel avenir pour les produits dérivés et les extensions ?

Face à une telle popularité, la question des produits dérivés à l'effigie de Biddy Blas se pose naturellement, compte tenu du potentiel. Matt Webster précise toutefois que ces décisions appartiennent exclusivement à Lucasfilm. L'idée de voir cette nouvelle mascotte intégrer les parcs à thème de la franchise l'amuse beaucoup, bien qu'il admette que cela dépasse totalement son champ d'action. Il reste néanmoins très enthousiaste à l'idée de voir Biddy apparaître partout où cela sera possible.

Du côté du jeu, la direction artistique fantastique et le mode solo inventif ont su compenser les quelques attentes inassouvies de certains joueurs, qui auraient apprécié la présence de figures historiques de la saga ou l'ajout de planètes supplémentaires. Ces retours constituent une excellente base de travail pour Fuse Games, qui a désormais toutes les cartes en main pour enrichir son jeu de course et continuer à faire vibrer les passionnés de la licence. Aucun DLC n'est prévu pour le moment, mais nul doute que des mises à jour viendront, a minima, intégrer de nouvelles courses, vaisseaux ou personnages.