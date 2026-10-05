Star Wars: Galactic Racer : Heure de sortie en France et prétéléchargement

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Star Wars: Galactic Racer en France, ainsi que des informations sur son prétéléchargement.

L'attente touche bientôt à sa fin : Star Wars: Galactic Racer, le jeu de course, est sur le point de se rendre disponible sur consoles et PC. Plutôt attendu par les fans de la franchise et amateurs du genre, de nombreux joueurs et joueuses se questionnent à propos de l'heure de sortie de Star Wars: Galactic Racer en France ainsi que sur son prétéléchargement. Des questions qui trouvent leur réponse dans ce qui suit.

Heure de sortie de Star Wars: Galactic Racer en France

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Star Wars: Galactic Racer doit se rendre disponible ce 6 septembre 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. Grâce à diverses informations, notamment celles présentes sur la page Steam ou la page PlayStation, nous en savons plus à propos de l'horaire de lancement de Star Wars: Galactic Racer.











Ainsi, d'après les informations, l'heure de sortie de Star Wars: Galactic Racer est fixée au même moment, quelle que soit la plateforme. Une excellente chose. Voici donc l'horaire à retenir :

Heure de sortie sur PS5 → 11h le 6 octobre

Heure de sortie sur Xbox Series → 11h le 6 octobre

Heure de sortie sur Steam → 11h le 6 octobre

Prétéléchargement de Star Wars: Galactic Racer

D'ailleurs, sur X (Twitter), nous apprenons que le prétéléchargement de Star Wars: Galactic Racer est disponible sur consoles et PC. Naturellement, il faut au préalable avoir précommandé l'une des éditions du titre pour être éligible. Si tel est le cas, le prétéléchargement devrait vous être proposé, et ainsi vous permettre d'être au rendez-vous pour la sortie de Star Wars: Galactic Racer dès 11h ce 6 octobre.

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Rendez-vous donc le 6 octobre 2026 pour découvrir Star Wars: Galactic Racer, qui se rendra, dès lors, disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur différentes plateformes :