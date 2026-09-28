Star Wars: Galactic Racer est-il cross-play ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 septembre 2026 à 16h39
Si vous vous demandez si Star Wars: Galactic Racer dispose de la fonctionnalité cross-play, sachez que nous vous donnons la réponse.
Star Wars: Galactic Racer est-il cross-play ?

Développé par Fuse Games et édité par Secret Mode, Star Wars: Galactic Racer est un jeu de course, plongé dans l'univers de George Lucas, et possédant une dimension multijoueur. Dès lors, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à son sujet et se demandent notamment si Star Wars: Galactic Racer est cross-play. Une question qui trouve sa réponse dans ce qui suit.

Star Wars: Galactic Racer est-il cross-play ?

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Avant tout, rappelons que la fonctionnalité cross-play donne aux joueurs et aux joueuses l'opportunité de jouer ensemble, et ce, peu importe la plateforme utilisée. Celle-ci est souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est intégrée, via une mise à jour, peu de temps après la sortie, notamment lorsque la communauté la réclame. Cette fonctionnalité devient, d'ailleurs, de plus en plus présente sur les jeux disposant d'un aspect multijoueur. Pour vous citer quelques exemples de titres cross-play, nous pouvons convoquer Fortnite, Rocket League ou encore les différents opus Call of Duty.

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Dans le cas du titre de Fuse Games, sachez que Star Wars: Galactic Racer possède bel et bien la fonctionnalité cross-play, et ce, depuis son lancement. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, les joueurs évoluant sur consoles peuvent réaliser des courses avec des personnes étant sur PC. L'inverse étant également vrai. Cette nouvelle ravira à coup sûr la communauté, et plus précisément celles et ceux qui comptent se plonger dans le titre avec leur(s) ami(s).

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Pour conclure, rappelons que Star Wars: Galactic Racer, dont la sortie est prévue pour le 6 octobre 2026, débarque sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût : 

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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