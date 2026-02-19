Star Wars: Galactic Racer dévoile son modèle économique, qui fera plaisir aux joueurs



le 19 février 2026 à 17h35 Publié par Corentin Rimbert le 19 février 2026 à 17h35

Bonne nouvelle pour les joueurs lassés des microtransactions envahissantes. Fuse Games confirme que Star Wars: Galactic Racer sera une expérience premium complète dès le lancement. Les développeurs, anciens de Criterion, tournent le dos au Season Pass pour se concentrer sur la qualité immédiate du titre.