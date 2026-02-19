Star Wars: Galactic Racer dévoile son modèle économique, qui fera plaisir aux joueurs

Bonne nouvelle pour les joueurs lassés des microtransactions envahissantes. Fuse Games confirme que Star Wars: Galactic Racer sera une expérience premium complète dès le lancement. Les développeurs, anciens de Criterion, tournent le dos au Season Pass pour se concentrer sur la qualité immédiate du titre.
Le spectre du lancement chaotique de Star Wars Battlefront 2
et de ses microtransactions continue de hanter l'industrie (et surtout les amoureux de Star Wars), mais Fuse Games semble bien décidé à rassurer les fans dès aujourd'hui. Pour leur prochain titre, Star Wars: Galactic Racer
, le studio composé d'anciens vétérans de Criterion a pris une position ferme, il n'y aura pas de Season Pass, car le jeu est conçu comme une expérience premium autonome
.
Une expérience complète sans coûts cachés
Dans une industrie où le jeu en tant que service est devenu la norme, la déclaration de Matt Webster, PDG du studio, résonne comme une anomalie bienvenue. Lors d'une récente interview avec IGN
, il a tenu à clarifier la structure économique de son projet à venir sur Xbox Series, PS5 et PC
. Loin des modèles fragmentés, le jeu proposera dès sa sortie une campagne, un mode arcade et un multijoueur complet
.
Matt Webster explique cette philosophie sans détour :
Non. C'est une sortie premium, n'est-ce pas ? Nous avons notre campagne, nous avons le mode arcade, et nous avons le multijoueur, et c'est un tout autonome. La seule raison pour laquelle je dis un non catégorique [au Season Pass], c'est que dans ma tête, le Season Pass est lié aux jeux free-to-play, et ce n'est pas ce que nous faisons.
- Matt Webster.
Cette approche rappelle celle d'autres studios qui tentent de revenir à des valeurs plus traditionnelles, comme Pearl Abyss avec Crimson Desert, qui a également confirmé l'absence de boutique d'argent réel
pour privilégier une expérience finie.
L'évolution du contenu post-lancement
Si le modèle du Season Pass est écarté, cela ne signifie pas pour autant que le jeu restera figé dans le temps. L'univers Star Wars est en perpétuelle expansion
, et les développeurs en sont conscients. L'équipe reconnaît que le paysage de la franchise évolue, offrant potentiellement des opportunités pour intégrer de nouveaux éléments de la saga à l'avenir. Cependant, contrairement à la concurrence, aucun plan de monétisation post-lancement n'a été tracé
.
Kieran Crimmins, le directeur créatif, appuie cette vision en insistant sur la qualité du produit initial et non pas en tirant déjà des plans sur la comète.
Notre état d'esprit actuel est celui d'une sortie premium, pour essayer d'obtenir une expérience incroyable dès la sortie. Évidemment, nous ne fermerions pas la porte à faire quelque chose plus tard, mais ce n'est pas vraiment ce à quoi nous pensons en ce moment. Nous voulons juste qu'il soit le meilleur jeu possible, et nous voulons qu'il soit complet quand il sortira.
Un retour à l'action pure
Au-delà de son modèle économique, Star Wars: Galactic Racer promet de séduire par son gamepla
y. Le titre ne sera pas un monde ouvert
, un choix de design assumé pour garantir une action à « haute conséquence
» et une grande rejouabilité. Les joueurs incarneront Shade dans sa tentative de détrôner Kestar Bool au sein de la Ligue Galactique. Avec des circuits traversant des planètes emblématiques comme Jakku, Sentinel One et surtout Ando Prime, le jeu semble vouloir offrir une densité narrative et ludique
.
Aucune date de sortie n'a été annoncée, mais Star Wars: Galactic Racer est prévu pour arriver en 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series
.
commentaire (0)