Crimson Desert confirme l'absence de microtransactions et tout autre achat

Pearl Abyss surprend en annonçant l'absence de boutique en ligne pour Crimson Desert. Contrairement à Black Desert Online, ce nouveau titre se veut une expérience premium sans microtransactions envahissantes au lancement. Une promesse rassurante, même si la porte reste entrouverte pour l'avenir.
Pearl Abyss est surtout connu pour son MMORPG phare, Black Desert Online
, un titre visuellement époustouflant mais souvent pointé du doigt pour sa monétisation parfois agressive. Avec Crimson Desert
, le studio sud-coréen semble vouloir redorer son blason et séduire un public plus large, amateur d'aventures solo. Will Powers, le directeur marketing, a profité d'une intervention récente pour clarifier définitivement la stratégie économique du futur action-RPG en monde ouvert.
Une expérience premium garantie sans boutique
C'est lors du podcast Dropped Frames
que l'information a été officialisée, Crimson Desert ne comportera pas de boutique d'argent réel pour les objets cosmétiques lors de sa sortie
. Une déclaration qui tranche net avec les habitudes du studio et les craintes légitimes des joueurs. L'objectif affiché est limpide, celui de proposer un jeu complet dès l'achat initial, sans solliciter constamment le portefeuille du joueur pour des tenues ou des apparences.
Will Powers a tenu à être explicite sur ce point, tout en apportant une nuance nécessaire concernant les bonus de précommande :
C'est un jeu premium. Vous achetez une fois, et là... je ne veux pas dire qu'il y a zéro microtransaction, car nous avons des bonus de précommande, mais tout ce qui est annoncé et prévu au lancement est strictement cosmétique. [...] Il n'y a pas de boutique d'argent réel pour les cosmétiques. C'est fait pour être une expérience premium que vous achetez pour profiter du monde, et non pas quelque chose conçu pour les microtransactions. »
Une rupture avec l'héritage de Black Desert
Cette clarification peut sembler anodine pour un jeu solo occidental classique (faut pour les jeux Ubisoft peut-être), mais elle est capitale venant de Pearl Abyss. Black Desert a construit une partie de sa fortune sur une boutique en jeu extrêmement fournie et complexe
. Crimson Desert, qui a débuté son développement comme une préquelle avant de devenir une entité propre, aurait logiquement pu hériter de ces mécaniques controversées. C'est donc un véritable soulagement pour la communauté de voir que l'immersion dans cet univers médiéval-fantastique primera sur la monétisation
.
Cependant, la mention « au lancement
» mérite une attention particulière. Si le jeu sort le 19 mars sur Xbox Series, PS5 et PC sans boutique intégrée, l'avenir reste ouvert. Will Powers avait précédemment indiqué que l'équipe de développement envisagerait d'ajouter du contenu post-lancement si la demande des joueurs se faisait sentir.
Vers des DLC classiques ?
Il est tout à fait possible que le modèle économique évolue vers quelque chose de plus traditionnel pour le secteur des jeux AAA actuels avec des DLC optionnels, qu'ils soient cosmétiques ou narratifs,
accompagnant de nouvelles fonctionnalités, des boss inédits ou des personnages jouables supplémentaires. Ce ne serait pas une première dans l'industrie pour des jeux de cette envergure, mais pour l'heure, la promesse d'une aventure complète sans incitation à la dépense immédiate est une victoire pour les consommateurs.
Rendez-vous le 19 mars 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series pour découvrir cette nouvelle expérience, qui reste discrète sur la durée de sa campagne
. Il est d'ailleurs d'ores et déjà possible de la précommander tout en réalisant quelques économies avec notre partenaire Instant Gaming :
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