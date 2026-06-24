Star Wars: Galactic Racer proposera une mécanique de jeu inspirée par Slay the Spire

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 24 juin 2026 à 14h15
De nouvelles informations concernant le gameplay et le système de jeu de Star Wars: Galactic Racer ont été dévoilées. D'ailleurs, le mode Histoire intégrera une carte à embranchements rappelant l'un des titres phares de 2026.
Star Wars: Galactic Racer proposera une mécanique de jeu inspirée par Slay the Spire

Prévu pour cet automne, Star Wars: Galactic Racer va donner envie à de nombreux pilotes de se lancer dans de folles courses à travers la galaxie. Rappelant le légendaire Star Wars Episode 1: Racer sorti en 1999, le titre promet déjà des épreuves dynamiques alliant un côté très arcade à une immersion poussée. 

Le 23 juin 2026, plusieurs previews et vidéos de gameplay ont été publiées sur YouTube. Elles permettent de découvrir plus en détail certaines caractéristiques du jeu de Fuse Games. Quelques surprises sont prévues par les développeurs pour se distinguer de son aîné, notamment sur sa structure narrative. 

Votre histoire, votre progression

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Il a déjà été confirmé que le personnage principal de cette nouvelle épopée s'appelle Shade. Encore très mystérieux, il a soif de vengeance et décide pour cela de rejoindre la Ligue galactique et de participer à différentes courses. Mais la progression dans cette aventure sera différente pour chaque joueur. 

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La vidéo montre une carte avec plusieurs embranchements qui n'est pas sans rappeler celle vue dans Slay the Spire. Via ce système, vous pourrez choisir le type d'épreuve auquel vous souhaitez participer pour avancer dans l'histoire.

Certaines épreuves ont déjà été confirmées comme une course classique contre 12 concurrents ou un « Field Test » où vous devez battre le temps de référence aux commandes d'un véhicule expérimental.

Récupérez des récompenses et des améliorations au gré des courses de Star Wars: Galactic Racer

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En réussissant les épreuves choisies, les joueurs auront accès à de nouveaux lieux ainsi qu'à diverses récompenses comme un pack d'amélioration, des points de kit, des crédits et un pack de pièces. Ces extras serviront à rendre votre véhicule de prédilection plus performant en optimisant la maniabilité en virage, la résistance et plus encore. 

Toutefois, il est précisé que pour obtenir certaines de ces améliorations, il faudra impérativement terminer sur la première marche du podium sous peine de repartir bredouille. Alors pilotes, préparez vos moteurs et entrainez-vous avant la grande course galactique prévue pour le 6 octobre prochain sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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