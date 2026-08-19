Star Wars: Galactic Racer : Des séquences tirées du mode multijoueur révélées en vidéo

À quelques semaines de son lancement, Star Wars: Galactic Racer présente quelques-unes de ses mécaniques dans une nouvelle vidéo de gameplay, notamment son mode Multijoueur.

Promettant des épreuves effrénées dignes de celles vues dans La Menace fantôme, Star Wars: Galactic Racer ramène la saga culte de George Lucas dans le monde du jeu de course. Depuis son annonce, plusieurs détails ont déjà été confirmés comme un système de progression personnalisé ou la présence du Landspeeder.

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Le titre devrait se montrer davantage lors de la gamescon 2026, mais une nouvelle vidéo de gameplay partagée par VideoGamesChronicles montre des véhicules et circuits inédits. Le mode multijoueur apparaît également à l'écran avec un détail qu'il semble partager avec le mode Solo.

Le fonctionnement du mode multijoueur de Star Wars: Galactic Racer proche de celui du mode solo

En effet, il a déjà été précisé que dans le mode solo, le joueur pourra personnaliser sa progression en débloquant des améliorations pour son véhicule. Un système assez similaire serait utilisé dans le mode multijoueur. À chaque course, le pilote doit tout faire pour terminer premier ou dans le haut du classement afin d'obtenir des ressources. Au fil des manches, les ressources obtenues peuvent être échangées contre des améliorations, et ce jusqu'à l'épreuve finale.

Sur le papier, un tel système de progression peut sembler déséquilibré. En effet, si un joueur brille sur les premières manches et obtient de bonnes améliorations rapidement, il devrait (en toute logique) écraser la concurrence et enlever l'intérêt d'un tournoi à plusieurs. Mais le narrateur de la vidéo explique que même un joueur malchanceux peut défier ces pronostics et gagner la finale.

Ce n'est pas comme dans Mario Kart, où le classement peut être tellement figé qu'il devient, en pratique ou littéralement, impossible de remonter la pente en raison du système de distribution des points.

Une personnalisation visuelle poussée et des paris pour les plus audacieux

Au-delà des améliorations de course, Star Wars: Galactic Racer veut immerger les joueurs dans ces courses spatiales avec de nombreuses autres options de personnalisation. Vous pourrez incarner l'un des personnages présents dans la campagne solo et changer plusieurs détails visuels du véhicule pour le rendre unique.

Enfin, un système de paris est intégré au titre. Il permet aux joueurs de miser sur leurs propres performances ou sur celles de leurs adversaires pour obtenir des récompenses spéciales. Pour découvrir tous ces éléments, Star Wars: Galactic Racer nous donne rendez-vous dès le 6 octobre 2026 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.