Star Wars: Galactic Racer sera un mélange audacieux entre vitesse pure et mécaniques de roguelike

Prévu pour le mois d'octobre, Star Wars: Galactic Racer promet de bousculer les codes. En intégrant des mécaniques de roguelike à des courses de modules effrénées, le titre impose des enjeux colossaux où la moindre erreur est fatale.

Annoncé l'an dernier et très attendu notamment par les amoureux de l'univers de Star Wars et des jeux de course, Star Wars: Galactic Racer s'illustre enfin à travers de nouvelles séquences de jeu. Le titre surprend en proposant un mélange audacieux entre des courses à grande vitesse et des mécaniques de roguelike. Contrairement à de nombreux représentants du genre, ce nouveau jeu n'hésite pas à punir sévèrement les pilotes imprudents. Fini les simples redémarrages après une mauvaise place, la défaite prend ici une tout autre dimension.

Des enjeux colossaux et une structure punitive

L'action se déroule dans la Bordure Extérieure, au cœur d'un circuit clandestin de la Ligue Galactique. Votre objectif est de gravir les échelons, d'accumuler des crédits et de défier le champion incontesté, Kestar Bool. Les joueurs pourront personnaliser divers véhicules, allant des modules de course classiques aux speeders plus massifs.

Cependant, la véritable originalité réside dans la campagne principale. Celle-ci est divisée en plusieurs phases générées de manière aléatoire, comme expliqué dans un long article sur le PS Blog. Si l'ordre des planètes visitées reste fixe, de Jakku à Lantaana, les événements qui s'y déroulent sont soumis au hasard. Les pilotes devront choisir leur chemin sur une carte évolutive, sans jamais pouvoir anticiper la totalité du parcours.











La moindre erreur de pilotage, une surchauffe du moteur ou une collision avec les parois étroites des circuits peut entraîner l'explosion de votre véhicule. Dans ce cas, il n'y a aucun point de contrôle pour vous sauver. Votre progression est réinitialisée et vous devez recommencer depuis le début avec une nouvelle carte.

Une alternative aux jeux de course traditionnels

Là où des franchises célèbres pardonnent facilement les erreurs de conduite, ce titre Star Wars impose une tension permanente. Les événements proposés sont variés et imprévisibles. Vous pourrez faire face à des courses classiques contre douze adversaires, des épreuves d'élimination impitoyables, ou encore des rencontres mystères modifiant totalement les règles établies.

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Pour survivre, il faudra maîtriser les capacités de son vaisseau, comme les postcombustions ou les accélérations cinétiques, tout en gérant attentivement la température du moteur. L'expérimentation est au cœur de l'expérience, poussant les joueurs à adapter leur style de conduite à chaque nouvelle tentative.

Des modes de jeu pensés pour tous les profils

Heureusement, la difficulté de la campagne est contrebalancée par des modes plus accessibles. Le mode Arcade permet de se lancer dans des courses rapides sans aucune conséquence fâcheuse, idéal pour ceux qui souhaitent simplement profiter de l'univers sans subir la pression du roguelike. De son côté, le mode Scénarios propose des défis scénarisés avec des personnages spécifiques, offrant une progression plus traditionnelle. Sans oublier la partie multijoueur qui s'annonce intense.

Dans tous les cas, Star Wars: Galactic Racer est prévu pour sortir le 6 octobre 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series, et pourrait être l'une des très belles surprises de cette année. Il est d'ailleurs d'ores et déjà possible de le précommander tout en réalisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :