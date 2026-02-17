Star Wars: Galactic Racer : Pourquoi ce nouveau jeu de course Star Wars refuse le monde ouvert ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 février 2026 à 11h59
Star Wars: Galactic Racer, développé par d'anciens talents de Criterion, fait l'impasse sur le monde ouvert. Le studio Fuse Games privilégie des circuits fermés pour approfondir le gameplay et la narration, promettant une expérience intense digne du légendaire Episode 1 Racer.
Star Wars: Galactic Racer : Pourquoi ce nouveau jeu de course Star Wars refuse le monde ouvert ?
L'annonce de Star Wars: Galactic Racer lors des derniers Game Awards a été l'une des surprises les plus agréables pour les fans de la saga intergalactique. Depuis le culte Star Wars Episode 1: Racer, un véritable vide s'était installé dans le genre du jeu de course spatial. Ce nouveau titre promet de combler cette attente avec des courses de pods à haute vitesse, mais il le fera en prenant une direction artistique et technique bien précise, à contre-courant des tendances actuelles.

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Un retour aux sources face à la mode du monde ouvert

Développé par Fuse Games, un studio composé d'anciens vétérans de Criterion ayant travaillé sur des titres majeurs comme Burnout, le jeu aurait pu logiquement s'orienter vers un monde ouvert, à l'image de ce que propose Forza Horizon aujourd'hui. Pourtant, l'équipe a délibérément choisi de se concentrer sur des circuits fermés. Selon eux, cette approche correspond mieux à l'univers de Star Wars et permet d'offrir une boucle de jeu basée sur la maîtrise et la progression.

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Kieran Crimmins, le directeur créatif, explique ce choix audacieux dans un entretien avec IGN :
La raison pour laquelle nous sommes un jeu de course sur circuit, c'est parce que nous voulions avoir cette boucle de rejouabilité qui s'étend avec le temps. Tous ces avantages que les gens apprennent sur les pistes, plus ils jouent, en apprenant la maniabilité, cette familiarité qui les rend meilleurs... C'est différent d'une expérience de type bac à sable géant. C'est une expérience à haute conséquence, haute action et haute rejouabilité.
L'objectif est donc de créer des histoires de joueurs basées sur la performance et la tension, quelque chose qui, selon les développeurs, se diluerait dans une structure en monde ouvert.

Une véritable aventure narrative canonique

Au-delà du gameplay pur, Matt Webster, PDG et fondateur du studio, insiste sur l'importance de l'histoire. Star Wars: Galactic Race n'est pas seulement une question de vitesse, c'est aussi une question de personnages. Le jeu s'inspire des nombreuses formes de courses vues dans la saga, du Podracing de l'Épisode 1 aux courses d'émeute de Bad Batch, pour ancrer son action dans le lore.

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Mais la grande nouveauté réside dans l'incarnation. Vous ne jouerez pas une silhouette sans visage. Vous incarnerez Shade, un tout nouveau personnage canonique de l'univers Star Wars.
Nous voulions aller plus loin, d'une manière qui encadre l'action de la course. Vous jouez un personnage qui fait la course, plutôt que de simplement jouer à un jeu de course. [...] Vous êtes Shade. Vous descendez la rampe de votre vaisseau, vous allez dans un paddock. C'est un espace de faible intensité où nous pouvons faire avancer la narration, voir des personnages, en contrepoint de la course à super haute intensité.
Côté scénario, Shade est engagé par Darius Pax, le fondateur de la Ligue Galactique, pour faire tomber Kestar Bool, l'actuel favori et vaurien notoire. Le protagoniste semble d'ailleurs avoir une revanche personnelle à prendre contre Bool, un mystère qui s'éclaircira tout au long de la campagne. Les joueurs pourront découvrir ces intrigues sur des planètes emblématiques comme Ando Prime, Jakku ou encore Sentinel One, tout en modifiant leurs véhicules pour les adapter à leur style de pilotage. Star Wars: Galactic Racer est attendu plus tard cette année sur Xbox Series X/S, PS5 et PC.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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