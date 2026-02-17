Star Wars: Galactic Racer : Pourquoi ce nouveau jeu de course Star Wars refuse le monde ouvert ?

Star Wars: Galactic Racer fait le tour de ses véhicules, à un mois de la sortie

Attendu pour début octobre, Star Wars: Galactic Racer se dévoile un peu plus. Une récente présentation approfondie met en lumière les trois classes de véhicules jouables. Entre motos-jets agiles et modules de course surpuissants, la vitesse sera au cœur de l'expérience pour séduire les pilotes virtuels.