Star Wars: Galactic Racer misera sur les technologies NVIDIA DLSS 4.5 dès son lancement

Prévu pour le 6 octobre, Star Wars: Galactic Racer profitera dès sa sortie de plusieurs technologies NVIDIA, dont le DLSS 4.5, le Ray Reconstruction et la Multi-Frame Generation.

Attendu par les amateurs de l'univers créé par George Lucas, mais aussi les amateurs de courses, Star Wars: Galactic Racer continue de dévoiler ses ambitions techniques. NVIDIA a officiellement confirmé que le titre sera compatible avec plusieurs de ses technologies graphiques les plus avancées dès son lancement sur PC. Une annonce qui devrait particulièrement intéresser les joueurs équipés de cartes graphiques RTX récentes, pour une immersion totale.

DLSS 4.5 et Ray Reconstruction au programme

Le jeu prendra notamment en charge le DLSS 4.5, accompagné de la Multi-Frame Generation, du Ray Reconstruction ainsi que du Super Resolution comme annoncé directement par NVIDIA. Grâce à ces technologies, Galactic Racer pourra offrir des performances améliorées tout en conservant un niveau de détails élevé, même lors des séquences les plus chargées à l'écran. Entre les effets lumineux, les environnements futuristes et les circuits traversant la Bordure Extérieure à très haute vitesse, le titre pourrait devenir une véritable vitrine technologique pour les configurations PC haut de gamme.

Une course galactique dans l'univers Star Wars

Dans cette nouvelle aventure, les joueurs incarnent Shade, un pilote cherchant à se faire une place dans la Galactic League. Son objectif est de détrôner le champion actuel, Kestar Bool, figure dominante de la compétition. Le jeu misera autant sur les réflexes et la vitesse que sur la maîtrise des différents véhicules et circuits proposés.

En plus du mode principal compétitif, Star Wars: Galactic Racer intégrera également un Arcade Mode ainsi qu'un Scenario Mode, permettant aux joueurs de découvrir l'univers et les courses dans un cadre plus accessible et détendu. De quoi profiter pleinement des panoramas et des effets visuels mis en avant par les technologies NVIDIA.











Le rendez-vous est donc donné pour le 6 octobre 2026, sur PC, PS5 et Xbox Series, et pourrait être l'une des belles surprises visuelles de cette fin d'année. Il est d'ailleurs d'ores et déjà possible de le précommander tout en réalisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :