Star Wars: Galactic Racer : Le mythique Landspeeder se dévoile en détail dans une nouvelle vidéo

Attendu comme le successeur spirituel d'Episode 1 Racer, Star Wars: Galactic Racer dévoile les subtilités de ses bolides dans un nouveau trailer. Fuse Games met en lumière le mythique Landspeeder, un vaisseau qui compense son manque de vitesse par une robustesse à toute épreuve.

Alors que les amateurs de tactique spatiale attendent avec impatience la sortie de Star Wars Zero Company prévue pour la fin du mois, les passionnés de vitesse interplanétaire tournent déjà leur regard vers une autre production très prometteuse. Développé par le studio Fuse Games, Star Wars: Galactic Racer compte bien franchir la ligne d'arrivée en tête et s'imposer comme le digne héritier du mythique Episode 1 Racer. Mais la compétition ne se limitera pas aux célèbres modules de course. Comme le révèle Hibi, la mécanicienne de Shade, dans une toute nouvelle bande-annonce, les joueurs auront l'opportunité de piloter une grande variété de véhicules.

Le Landspeeder sous toutes ses coutures

Dans cette nouvelle série de vidéos explicatives, Hibi détaille les caractéristiques des différentes machines du jeu, en commençant par le célèbre Landspeeder. Ce véhicule, rendu célèbre par un certain Luke Skywalker, ne brillera ni par sa vitesse de pointe ni par sa maniabilité sur les circuits les plus sinueux. En revanche, il se distingue par une capacité de dérapage inégalée, idéale pour maintenir une vitesse constante dans les virages serrés.

Sa robustesse est également un atout majeur face aux concurrents agressifs. Toutefois, si votre vaisseau subit des dégâts trop importants, il faudra maîtriser une mécanique de réparation active, exigeant un timing précis pour remettre le bolide en état de marche en pleine course. Une prise de risque nécessaire pour éviter une élimination prématurée.











Le Ramjet, une arme à double tranchant

Pour compenser le manque d'accélération naturelle du Landspeeder, les pilotes pourront compter sur le Ramjet. Ce propulseur surpuissant agit comme un turbo fulgurant, tout en servant d'arme redoutable pour percuter et déstabiliser les adversaires. Mais attention, son utilisation demande une grande prudence. Une sollicitation excessive de cette technologie entraînera une surchauffe critique, avec un risque réel d'explosion de votre propre véhicule.

Cette mécanique prendra tout son sens dans les environnements extrêmes. Par exemple, sur des planètes aux températures glaciales où la direction des vaisseaux est fortement altérée, la chaleur générée par le Ramjet pourrait bien devenir un avantage tactique décisif pour rétablir l'équilibre et reprendre la tête de la course.

Une structure narrative inattendue

Au-delà des aspects purement mécaniques, Star Wars: Galactic Racer promet une expérience riche et rejouable grâce à un mode histoire structuré autour d'éléments roguelike. Les joueurs devront adapter leur style de conduite et améliorer leurs véhicules avec différentes pièces récoltées au fil des courses pour pallier les défauts de chaque châssis et dominer la galaxie.

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Le titre est attendu pour le 6 octobre prochain sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. D'ici là, Fuse Games prévoit de dévoiler de nouvelles vidéos pour analyser les forces et faiblesses des autres bolides qui composeront le garage de ce jeu de course très attendu. Il est d'ailleurs d'ores et déjà possible de le précommander tout en réalisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :