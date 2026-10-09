Star Wars: Galactic Racer : Combien d'actes sont disponibles dans la campagne ?

Retrouvez toutes les informations concernant le nombre d'actes disponibles sur Star Wars: Galactic Racer.

Depuis le début du mois d'octobre 2026, les joueurs et les joueuses peuvent se plonger dans le jeu de courses de Fuse Games, Star Wars: Galactic Racer. En plus de ses modes multijoueur, le titre profite d'une campagne, durant laquelle le protagoniste, Shade, prend part à la Ligue Galactique, dont l'ensemble est structuré comme un roguelike.

Ainsi, certains joueurs et joueuses se demandent combien d'actes sont disponibles dans la campagne de Star Wars: Galactic Racer. Nous vous donnons la réponse à cette question dans ce qui suit.

Nombre d'actes de la campagne de Star Wars: Galactic Racer

Comme dit précédemment, la structure de la campagne de Star Wars: Galactic Racer reprend les principes d'un roguelike. Dès lors, à travers les différents actes, les joueurs et les joueuses doivent sélectionner et prendre part à divers événements (courses, essais, éliminatoire, etc.), et ce, un peu à la manière de Slay the Spire. En fonction de leurs compétences et exploits, ces derniers peuvent accéder à l'événement final, dont la victoire donne accès à l'acte suivant. Cependant, il est tout à fait possible de perdre et de devoir recommencer l'acte en question à zéro.

Dès lors, afin de mieux se repérer et savoir ce qu'il reste à faire, beaucoup de personnes au sein de la communauté cherchent à connaître le nombre d'actes disponibles sur le titre de Fuse Games. Avoir cette information permet, de ce fait, de savoir quand la Ligue Galactique et donc quand la campagne prend fin. À ce propos, sachez que la campagne de Star Wars: Galactic Racer comporte trois actes au total.

Si vous obtenez la victoire lors du dernier événement d'un acte, vous accéderez au suivant. Toutefois, et comme vous vous en doutez, cela ne sera pas chose aisée, étant donné qu'un adversaire de taille vous attend. D'autant plus que chaque acte de la campagne de Star Wars: Galactic Racer propose son lot d'événements, mais aussi de planètes disposant d'un environnement particulier (corrosion, glace/gel, feu/brûlure, etc.).

Rappelons, en guise de conclusion, que Star Wars: Galactic Racer est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.